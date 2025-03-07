習近平促教育、科技、人才一體化，實現自主創新 見政協民盟、民進、教育界 籲發揮各自優勢參與實踐

明報記者 李泉、陳灝、王佩凡 北京報道

中國近年科技創新人才的質升和量增情况，引起外界對中國教育改革的關注。2022年的中共二十大要求加快建設教育強國，首次把教育、科技、人才一體部署，要求教育系統統籌推進。

指教育發揮先導性基礎性

全國政協十四屆三次會議的民盟、民進、教育界委員昨舉行聯組會議，河北交通職業技術學院副院長張運凱，四川省教育廳副廳長蔡光潔，民進福建省委會副主委、福建師範大學校長鄭家建，北京郵電大學校長徐坤，民盟陝西省委會副主委、西北大學生命科學學院教授崔亞麗，北京市第四中學校長馬景林等6人，就推進國家教育智聯網建設、推進教育科技人才一體發展等方面作了發言。

聯合校企地方 增效成果轉化

聽取發言後，習近平指出，新時代新征程，必須深刻把握中國式現代化對教育、科技、人才的需求，強化教育對科技和人才的支撐作用。他要求，實現科技自主創新和人才自主培養良性互動，教育要進一步發揮先導性、基礎性支撐作用。要實施好基礎學科和交叉學科突破計劃，打造學校、企業、地方聯合創新平台，提高科技成果轉化效能。

習近平強調，建設教育強國、科技強國、人才強國，是全黨全社會的共同責任；廣大民盟、民進成員和教育界人士要發揮自身優勢，更好支持參與教育科技人才體制機制一體改革和發展的實踐。

去年兩會期間，習近平參加政協聯組會時，同樣強調了科技創新及人才培養議題。他囑科技界委員和廣大科技工作者要擔當起科技創新的重任，加強基礎研究和應用基礎研究，打好關鍵核心技術攻堅戰，培育發展新質生產力的新動能等。

制定教育強國三年行動計劃

國務院總理李強前日發布的政府工作報告，在介紹今年工作任務時也提出，深入實施科教興國戰略，提升國家創新體系整體效能。堅持創新引領發展，一體推進教育發展、科技創新、人才培養，築牢中國式現代化的基礎性、戰略性支撐。

李強稱，將制定實施「教育強國建設三年行動計劃」，推進大中小學思政課一體化改革創新；充分發揮新型舉國體制優勢，強化關鍵核心技術攻關和前沿性、顛覆性技術研發，加快組織實施和超前布局重大科技項目；發揮人才高地和人才平台的輻射作用，加快建設國家戰略人才力量，加強拔尖創新人才、重點領域急需緊缺人才和高技能人才培養。

（2025兩會）