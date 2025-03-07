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採訪手記：粵團允近身拍攝 記者驚喜讚開放

【明報專訊】全國人大會議昨一次過開放21個地方團組會議供採訪，記者們轉戰多處，事後碰頭自不然談論各團接待手法。

有記者說，廣東代表團是最讓在場攝影記者「驚喜」的。會議期間，輪到深圳市長覃偉中發言之際，廣東省委書記黃坤明突然發聲：「各位記者可以來這邊拍，不然拍不到。」原來，他看到記者們被擋在代表區域外圍，所處角度無法拍攝到包括覃偉中在內許多代表的正面，於是揮手讓大家來他座位附近拍攝。

黃坤明此言一出，在「主家席」的省長王偉中、前中聯辦主任駱惠寧等6人身後湧入大批記者。不過這個開放措施「苦」了警衛員，黃坤明作為政治局委員，警衛級別非一般省部級可比，現場警衛要牢牢站崗，才能讓記者保持一定距離。現場267名記者得益同時，部分坐外圍代表也只能望着記者們背影。

現場互動時，廣州市長郭永航回答記者提問表示，廣州營商環境良好，若記者有意「下海（經商）」歡迎來廣州。早前在深圳兩會輔助攝影記者的外骨骼機器人，昨也出現在北京會場，覃偉中不忘宣傳「歡迎記者朋友試用」。

渝團OT答問 備牛奶麵包

京團無擺名牌認人難

同樣受到記者好評的還有重慶團，由於太受歡迎，離會議開始還有半小時，會議廳已經坐滿了記者。代表們積極回答提問，原本應在11時半左右結束的開放團會議，延長了一個小時。結束之後，重慶團組的工作人員貼心地為記者們準備了「零食包」，裏面盛放一杯牛奶和3個麵包，供記者們隨意拿取「填肚」。

北京團人氣和重慶不相上下，來晚的記者只能站着。由於主席台就坐的代表們前面並未放置名牌，需要根據代表名單來對照發言者。

明報記者

（2025兩會）

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