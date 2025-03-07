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指債務收斂 房市趨活躍 潘功勝：今年擇機降準降息

【明報專訊】今年政府工作報告以「更加積極」定調財政政策部署，財政部長藍佛安昨在全國人大會議記者會指出，用詞為多年來首見，可理解為「持續用力、更加給力」，確保去年第四季推出刺激政策的政策效應持續釋放，同時利用政策空間，圍繞惠民生、促消費、增後勁，及時研究新政策，確保力度更大、針對性更強。

藍佛安還補充到，為應對內外部可能出現的不確定因素，「中央財政還預留充足的儲備工具和政策空間」。這個說法，被視為暗示政策刺激力度可以較現在進一步增加。

財長：財政政策「持續、更加給力」

提「預留空間」 被視力度可更強

財政部去年11月公布，在3年內增發6萬億元（人民幣，下同）地方政府債券，以置換地方政府融資平台（LGFV）隱性債務。藍佛安昨指地方政策債務風險有效緩釋，截至周三（5日），地方共發行置換債券2.96萬億元，而去年置換的2萬億元地方債，利率下降平均逾2.5個百分點，預計5年累計可減少利息2000億元以上，大為減輕地方資金壓力和利息支出，同時到期時間臨近、隱患較突出的債務獲優先化解，守住安全防線。

藍佛安表示會指導地方盡早發行使用今年2萬億元置換債券額度，做到「早發力、早見效」，同時持續推進LGFV轉型，剝離為政府融資功能，結合企業實際分類進行市場化改革，同時將遏止違規舉債列為財政監管重點。人行行長潘功勝則指出，通過市場退出、市場化轉型，截至去年底融資平台較2023年初約減少四成，相關債務風險已大幅收斂。

將指導地方盡快用置換債券額度

潘功勝又指出，LGFV債務分為地方政府隱性債務和平台企業自身的經營性金融債務，後者至去年底為14.8萬億元，較2023年初降約25%。相關債務集中於東部和中部經濟大省，自身化債能力強，去年第四季相關新發債平均利率為2.67厘，市場對平台的風險溢價大幅下降。房地產債務方面，潘功勝指去年人行降低按揭首付比例和新舊按揭利率、支持房企保交樓，加上房企調整經營策略、債務重組等方式自我修復，近期房市活躍度上升，風險持續收斂。

政府工作報告延續貨幣政策「適度寬鬆」的定調，潘功勝指今年將擇機降準降息，目前金融機構存款準備金率平均6.6%，有下行空間，央行向銀行提供資金的結構性貨幣工具利率，也有下行空間。

（2025兩會）

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