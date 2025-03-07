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消費意願弱 提振方案快將發布 商務部：服務消費更受看重 欠優質供給

【明報專訊】國家發改委主任鄭柵潔昨在全國人大會議記者會表示，今年中國經濟實現5%左右的增長目標有基礎、有支撐、有保障，對此充滿信心，並透露提振消費專項行動方案將很快發布實施，未來重點聚焦提升服務消費範疇。

今年政府工作報告提出，經濟政策的着力點更多轉向「惠民生、促消費」。鄭柵潔昨進一步解讀，將結合促消費和惠民生，加力提振居民消費；除了此前已經披露的安排3000億元（人民幣，下同）超長期特別國債，加力支持消費品「以舊換新」，擴大覆蓋的品類範圍，近期多部門還聯合制定了《提振消費專項行動方案》，很快將公布實施。

將「對外開放、對內放開」

財政部研伙地方造消費熱點

「以前大家逛街主要是為了買東西，現在是哪裏好看、好玩、好吃就去哪裏，對服務消費更加看重」。商務部長王文濤表示，消費仍然是經濟增長的第一拉動力，去年服務零售額增長是6.2%，遠高於社會消費品零售總額的增速（3.5%），成為消費新增長點。

王文濤提到今年服務消費十分活躍，亞冬會帶動「冰雪熱」，電影《哪吒2》帶動電影熱，「非遺」春節打響了入境遊的開門紅。他稱，相對於商品消費主要問題是消費能力、消費意願偏弱，服務消費的主要矛盾是優質供給不足。接下來，在服務消費方面，重點要「對外開放、對內放開」，包括不斷創新「商旅文體健」跨界融合的新業態，深化教育、醫療、健康等領域開放，填補「一老一小」服務供給缺口等。

同場的財政部長藍佛安亦透露，今年中央財政新增安排補助資金，帶動地方加大投入，支持推廣消費新業態、新模式、新場景，打造更多消費新熱點。

（2025兩會）

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