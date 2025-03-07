發改委：設萬億級國家創投引導基金 聚焦硬科技 造強創新企業 存續期達20年

明報記者 李泉、陳灝、王佩凡 北京報道

科技創新已成為今年全國兩會熱門話題，中國將在培育AI大模型、人形機械人等產業採取哪些舉措，是昨日經濟主題記者會其中一個關注焦點。

「越打壓越加快創新」

鄭柵潔提到，中國技術突破、產業升級、動能提升都在加快，證明「某些勢力越是打壓封鎖我們，越會加快我們自主創新步伐」。他說，發改委將聚焦「資金、人才、生態」支持。

「我們將組建國家創業投資引導基金，帶動地方資金、社會資本近1萬億元。」鄭柵潔，組建這個基金，就是要聚焦硬科技、堅持長周期、提高容錯率，通過市場化方式投向科技型企業。同時，完善併購重組、份額轉讓等政策，鼓勵發展併購基金等，暢通創業投資退出渠道，更大力度吸引社會資本參與創業投資，實現技術鏈、產業鏈、供應鏈的市場化重構。

主攻AI量子科技 涵具身智能6G

央視報道，這項基金主要引導金融資本聚焦AI、量子科技、氫能儲能等前沿領域，通過市場化方式投資種子期、初創期企業，適當兼顧早中期中小微企業，支撐「原創性、顛覆性技術創新」和關鍵核心技術攻關，培育發展戰略性新興產業和未來產業。今年政府工作報告中提到的「生物製造、具身智能、6G」等，也在投資領域之內。基金存續期較一般的股權投資基金更長，達到20年。

人行將推債市「科技板」

同時，中國人民銀行將會同中證監、科技部等部門，推出債券市場的「科技板」，支持金融機構、科技型企業等3類主體，發行科技創新債券。人行行長潘功勝稱，將豐富不同期限的科技創新債券，支持成長期、成熟期的科技型企業發行中長期債券，用於加大科技創新領域的研發投入；同時，支持科技經驗豐富的頭部私募股權投資機構，發行長期限的科技創新債券，帶動更多的資金「早投小科技」、長期投入、硬性科技創新。

中國證監會主席吳清在記者會上表示，DeepSeek在人工智能領域脫穎而出，帶動了對中國資產的重估。他稱會健全專門針對科技企業的支持機制，用好「綠色通道」及未盈利企業上市制度等，更精準支持優質科企發行上市。同時加大支持科創金融產品的服務供給，還將進一步完善科創債發行註冊的流程。

吳清並提醒，必須看到科技企業業績不確定性比較大，盈利周期較長，希望市場各方全面客觀冷靜看待科技企業成長中的風險。

（2025兩會）

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