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提完善兩岸交流政策 學者料各地有措施

【明報專訊】昨日政府工作報告涉台內容提到，要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展；完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，堅定不移推進祖國統一大業，攜手共創民族復興偉業。

台關注大陸軍費情况 籲克制

其中，「完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策」是首次提出，上海東亞研究所副所長包承柯分析，預計未來各個省市及國台辦還會頒布更詳細推動交流的制度性措施。

全國人大代表、北京大學台灣研究院院長李義虎（圖）昨接受採訪時表示，大陸對台工作，從去年的戰略主動，轉變到進一步塑造統一大勢，預計在反台獨方面會堅持「反獨促統」立場，遏制會越來越有力。

台灣陸委會昨針對大陸政府工作報告回應，稱涉台部分內容與去年雷同，政府將持續關注兩會期間相關動態。陸委會又就大陸軍費增長情况表示，密切關注解放軍動態，呼籲北京理性克制，共同承擔台海與區域和平穩定責任。大陸公布，今年編列軍費預算為17846.65億元人民幣，增長7.2%，增幅與前兩年持平，亦超經濟增速。日本政府官房長官林芳正表示，「中國的軍事動向是日本及國際社會嚴重關切的事項」。

（2025兩會）

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