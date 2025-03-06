保護民營權益 遏「遠洋捕撈」惡性競爭

違規異地執法和趨利性執法，此前被俗稱為「遠洋捕撈」，大批民企被異地執法機關藉機斂財，民憤極大。

清理拖欠帳款 推政企溝通常態化

報告還強調，扎扎實實落實促進民營經濟發展的政策措施，加力推進清理拖欠企業帳款工作，強化源頭治理和失信懲戒，落實解決拖欠企業帳款問題長效機制。另外，深化政企常態化溝通交流，切實幫助企業解決實際困難和問題，政府要用服務的暖心增強企業的信心；完善企業簡易退出制度，實施降低全社會物流成本專項行動。

報告在「全國統一大市場建設」方面亦把去年底中央經濟工作會議提出的綜合整治「內捲式」競爭寫入。「內捲式」競爭亦就是惡性競爭，既有行業競爭失序，也有地方招商引資競爭等。

國家市場監管總局長羅文昨在會場表示，對於涉企亂收費問題，既要重點查處政府部門下屬單位、行業協會、交通物流、網絡平台等領域的亂收費行為，也要積極推進涉企收費監測點建設，對亂收費問題要做到早發現、早處理。

對於涉企亂罰款問題，羅文表示要落實過罰相當原則，同時也要體現在首違不罰、輕違免罰上。

（2025兩會）