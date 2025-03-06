李強政府報告 支持AI大模型廣泛應用 續推「AI＋」融數字製造市場 首提具身智能

中國AI大模型DeepSeek取得突破，引起國際社會廣泛關注，令AI成為今屆兩會熱話。今年報告共28次提到「科技」、40次「創新」。李強提到，要因地制宜發展新質生產力，推動科技創新和產業創新融合發展。具體要激發數字經濟創新活力；持續推進「AI+」行動，將數字技術與製造優勢、市場優勢結合，支持大模型廣泛應用。

大力發展智能汽車 AI手機電腦

對比去年的報告，今年首度寫入具身智能和智能機械人，報告稱「要大力發展智能網聯新能源汽車、AI手機和電腦、智能機器人等新一代智能終端以及智能製造裝備」。「具身智能」是將AI融入機械人等物理實體，賦予它們感知、學習和與環境動態交互的能力。

報告起草成員：AI發展增國家信心

李強提到，要開展新技術、新產品、新場景大規模應用示範行動，推動商業航天、低空經濟等新興產業安全健康發展；培育生物製造、量子科技、具身智能、6G等未來產業。

報告起草組成員陳昌盛昨在國新辦吹風會上表示，中國AI跑出了加速度，比如大模型DeepSeek的全球出圈，宇樹機械人在春晚上跳秧歌等，很多AI應用在加速落地，這對提升整個國家的信心、打開增長的新空間，帶來了新的動力。

不少人大代表看好AI發展，全國人大代表、小鵬汽車董事長何小鵬表示，政府工作報告中第一次提到具身智能，非常有前瞻性。他指，中國的人形機械人和具身智能，就像十幾年前中國新能源汽車的早期發展階段，極具潛力；整個科技產業、資本產業在過去半年有明顯增強，「相信未來5到10年，中國的具身智能產業會像新能源汽車一樣，會得到巨大發展」。

多企業家讚科技潛力大發展快

科大訊飛董事長劉慶峰表示，中國需要加快構建國產算力平台上、完全自主可控的AI大模型，在教育、醫療、汽車這些專用領域，圍繞通用大模型打造產業生態。武漢高德紅外董事長黃立認為，中國需要搞好高科技，「作為科技工作者，不論是國有還是民營，都可以做得很好，DeepSeek就是例子」。

國家主席習近平昨參與全國人大江蘇代表團分組會議時強調，抓科技創新，要着眼建設現代化產業體系，堅持教育、科技、人才一起抓，既多出科技成果，又把科技成果轉化為實實在在的生產力；抓科技創新和產業創新融合，要強化企業創新主體地位，讓創新鏈和產業鏈無縫對接。

（2025兩會）