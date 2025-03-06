主席台觀察：李強報告10獲掌聲 常委領帶「紅藍換」

「我國發展沒有闖不過的難關！」回顧去年工作的李強話音剛落，大禮堂隨即響起熱烈掌聲；他再講到「經濟航船必將乘風破浪、行穩致遠」，掌聲再次響起。

習前半段一度閉目養神

每一次掌聲都能提振一下氣氛，李強的報告獲得全場10次掌聲。當他介紹今年工作任務，讀到「毫不鬆懈鞏固拓展脫貧攻堅成果」段落時，習近平開始拿起報告閱讀。在李強宣讀完報告回座時，習近平與他短暫低語，李強露出笑容坐下。

王滬寧與習交談後 各自翻文件

大會隨後由全國人大副委員長李鴻忠就《代表法修正草案》作說明，其間全國政協主席王滬寧側身向左邊的習近平低語，兩人溝通約半分鐘。結束對話後，兩人分別拿起桌面文件翻閱多頁，似在查找什麼內容。

習近平又向左側的李強低語，李俯身傾聽，對話約半分鐘，這與前日政協會議開幕式時領導人們「穩坐釣魚台」情形有頗大不同。習近平昨日進場時，也三度向主席台上的同事揮手。

不一樣的還有服飾上的色系轉變。前日7名常委領帶以藍色為主，只有王滬寧、丁薛祥戴紅色領帶。昨日王滬寧戴藍色領帶，不過「主流」已轉回喜慶的紅色，剩下他和蔡奇選擇冷色系。

明報記者

（2025兩會）