GDP目標5% 3000億國債補貼消費 赤字率擬4%近年新高 習近平促「經濟大省挑大樑」

明報記者 陳灝、李泉、王佩凡、鄭啟智、馮樂琳 北京採訪

十四屆全國人大三次會議昨日開幕，總理李強發表任內第二份政府工作報告，公布一系列經濟數據目標（見表），包括GDP增長目標約5%，城鎮調查失業率約5.5%，居民消費價格漲幅2%左右等。

李強表示，國內經濟回升向好基礎還不穩固，有效需求不足，特別是消費不振；部分企業生產經營困難，帳款拖欠問題仍較突出；群眾就業增收面臨壓力，一些地方基層財政困難。「我們將堅持穩中求進、以進促穩，守正創新、先立後破，系統集成、協同配合。」李強稱，今年的經濟政策着力點更多轉向惠民生、促消費，以消費提振暢通經濟循環，以消費升級引領產業升級。

總理工作報告：

加快補上內需尤其消費短板

報告部署2025年工作時，第一項就是大力提振消費，強調要促進消費和投資更好結合，加快補上內需特別是消費短板，使內需成為拉動經濟增長的主動力和穩定錨。今年將實施提振消費專項行動，多渠道促進居民增收，安排超長期特別國債3000億元支持消費品以舊換新，擴大健康、養老、託幼、家政等多元化服務供給，加快數字、綠色、智能等新型消費發展。同時，將落實和優化休假制度，釋放文化、旅遊、體育等消費潛力；以及在免稅店政策、縣域商業體系等方面落力改善。

「經濟增長已換強勁新引擎」

報告起草組負責人、國務院研究室主任沈丹陽昨在國新辦吹風會表示，今年5%左右的增長目標「可能高於國外一些機構的預測」，但強調是可以實現的。他指出，去年以AI為代表的中國科技火爆出圈，文旅消費在農曆新年期間非常火爆、超出預期；近些年新產業、新動能快速成長，新能源汽車、光伏、造船等產業達到全球領先水平，AI產業爆發式增長，中國經濟增長已換強勁新引擎；加上今年實施多年未有的、更加積極有為的宏觀政策組合，勢必為經濟增長提供強有力的政策支撐。

學者指3辦法達增速5%

促就業優化民營經濟振內需

中國社科院中國式現代化研究院院長張翼昨對本報表示，達到GDP增速5%的目標主要有3個辦法，一是促進就業，通過解決大學生就業問題達到經濟可持續增長；二是優化民營經濟發展環境，鼓勵創業從而增加就業；三是提振內需，拉動經濟增長潛力。張翼認為，民營經濟的最大問題是提振信心，不管是正在立法的《民營經濟促進法》，還是早前的民企座談會，都釋放信號使民營企業家更有信心，相信未來兩三個月能看到投資和企業新註冊數量出現增長。

（2025兩會）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676