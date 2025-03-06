明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

GDP目標5% 3000億國債補貼消費 赤字率擬4%近年新高 習近平促「經濟大省挑大樑」

【明報專訊】國務院總理李強昨日宣布，今年國內生產總值（GDP）增長目標為5%左右，為此將採取更進取財政政策提振經濟，赤字率計劃按4%左右安排，是近年新高。他稱2025年工作任務首要大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求；將安排3000億元人民幣國債支持消費品以舊換新。國家主席習近平昨日參加江蘇代表團審議時再次強調「經濟大省挑大樑」，經濟大省在落實國家重大發展戰略上應有更大的擔當。

明報記者 陳灝、李泉、王佩凡、鄭啟智、馮樂琳 北京採訪

十四屆全國人大三次會議昨日開幕，總理李強發表任內第二份政府工作報告，公布一系列經濟數據目標（見表），包括GDP增長目標約5%，城鎮調查失業率約5.5%，居民消費價格漲幅2%左右等。

李強表示，國內經濟回升向好基礎還不穩固，有效需求不足，特別是消費不振；部分企業生產經營困難，帳款拖欠問題仍較突出；群眾就業增收面臨壓力，一些地方基層財政困難。「我們將堅持穩中求進、以進促穩，守正創新、先立後破，系統集成、協同配合。」李強稱，今年的經濟政策着力點更多轉向惠民生、促消費，以消費提振暢通經濟循環，以消費升級引領產業升級。

總理工作報告：

加快補上內需尤其消費短板

報告部署2025年工作時，第一項就是大力提振消費，強調要促進消費和投資更好結合，加快補上內需特別是消費短板，使內需成為拉動經濟增長的主動力和穩定錨。今年將實施提振消費專項行動，多渠道促進居民增收，安排超長期特別國債3000億元支持消費品以舊換新，擴大健康、養老、託幼、家政等多元化服務供給，加快數字、綠色、智能等新型消費發展。同時，將落實和優化休假制度，釋放文化、旅遊、體育等消費潛力；以及在免稅店政策、縣域商業體系等方面落力改善。

「經濟增長已換強勁新引擎」

報告起草組負責人、國務院研究室主任沈丹陽昨在國新辦吹風會表示，今年5%左右的增長目標「可能高於國外一些機構的預測」，但強調是可以實現的。他指出，去年以AI為代表的中國科技火爆出圈，文旅消費在農曆新年期間非常火爆、超出預期；近些年新產業、新動能快速成長，新能源汽車、光伏、造船等產業達到全球領先水平，AI產業爆發式增長，中國經濟增長已換強勁新引擎；加上今年實施多年未有的、更加積極有為的宏觀政策組合，勢必為經濟增長提供強有力的政策支撐。

學者指3辦法達增速5%

促就業優化民營經濟振內需

中國社科院中國式現代化研究院院長張翼昨對本報表示，達到GDP增速5%的目標主要有3個辦法，一是促進就業，通過解決大學生就業問題達到經濟可持續增長；二是優化民營經濟發展環境，鼓勵創業從而增加就業；三是提振內需，拉動經濟增長潛力。張翼認為，民營經濟的最大問題是提振信心，不管是正在立法的《民營經濟促進法》，還是早前的民企座談會，都釋放信號使民營企業家更有信心，相信未來兩三個月能看到投資和企業新註冊數量出現增長。

（2025兩會）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕提振消費 兩會2025 以舊換新 國內生產總值（GDP） 李強 政府工作報告

上 / 下一篇新聞