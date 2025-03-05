明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

代表倡治AI換臉擬聲深偽欺詐

【明報專訊】今年全國兩會，人工智能（AI）等科技議題成為人大代表及政協委員關注的重要議題。包括小米集團創辦人雷軍、TCL創辦人李東生、美的集團副總裁兼首席財務官鍾錚、科大訊飛董事長劉慶峰等全國人大代表，昨均表示關注AI的發展及治理問題。雷軍昨披露了他圍繞新能源汽車、AI產業的高質量發展向大會提交的5份建議。

雷軍表示，建議的出發點都是推動「科技帶來美好生活」，既有提升中國企業在全球科技新格局中的競爭力的產業視角，如建議加快推進AI終端的高質量發展；又有民生視角，他建言重啟新能源車牌調研論證，切實治理「AI換臉擬聲」不當濫用問題。

李東生也關注到「AI深度偽造欺詐治理」的話題，建議包括加快出台AI深度合成內容標識管理規章制度，以各種方式加強管理。鍾錚則認為，現在生成式AI在法律法規體係上仍不完善，特別是在界定AI生成內容的版權歸屬以及侵權責任認定等方面存在空白。此外，目前對於生成式AI影片的審核，技術條件有限，還需要繼續完善技術手段。

相關統計數據顯示，中國生成式AI產品的用戶規模已達2.49億人。科大訊飛董事長劉慶峰表示，生成式AI存在「幻覺」，特別是深度推理模型的邏輯自洽性提升，使得AI生成內容真假難辨。他建議，研究幻覺自動分析的技術和軟件平台，開展深度鑑偽、有害內容識別以及互聯網傳播溯源。

中科院主任：機械人成AI重要載體

昨下午，全國政協委員、中科院多模態AI系統實驗室主任喬紅在「委員通道」接受媒體採訪時表示，近3年，中國工業機械人的裝載量達到全球二分之一以上，中國技術已經得到飛躍式發展，和國際先進水平的距離顯著減少。喬紅認為，人形機械人不僅是AI的重要表現形式和重要載體，也是通用實體AI系統的典型代表。未來中國的機械人系統將面臨更大更重要的舞台。

明報記者

（2025兩會）

相關字詞﹕機械人 雷軍 AI（人工智能） 科技 兩會2025

上 / 下一篇新聞