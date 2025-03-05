採訪手記：記招迫爆轉場者寥 外媒機會增多

記者會上，發言人婁勤儉除了匯報人大議程，在約1個半小時內連續回應13條提問，涵蓋地方債、軍費、中美關係，以及近期熱議的DeepSeek等諸多話題。

在婁勤儉通報完議程後，迅速進入答問環節。「搶到」頭位的記者忘了自報家門，大會翻譯卻能準確地說出她代表的機構，能力令人讚歎。

相較前日的政協記者會，人大給了外媒更多機會。美媒CNBC問DeepSeek、NBC問特朗普2.0時代之中美關係、《海峽時報》問軍費等，這些問題拋出時，連場內氣氛都似有微妙變化。只是人太多，對無緣雅座的行家來說，在轉身都要「借過」的人群中保持直立式是相當大的考驗，若是算上等候入場的時間輕易超過3小時，陸續有行家離場。留下的人有伸腰捶背，有哈欠解乏，也有乾脆找個角落席地而坐。

主持人說出「最後一問」時，現場氣氛為之一轉，不知是為會後的「扑咪」蓄力，還是為會議暫告一段落而鬆一口氣。問答罷，一大群記者如期湧向講台，婁勤儉微笑着與眾人客套幾句，沿專用通道步出會場。

明報記者

（2025兩會）