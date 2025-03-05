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稱和平需實力守護 軍費連年個位數增長

【明報專訊】國防預算是每年全國兩會備受關注的議題，在昨天的人大記者會上，對於中國經濟放緩否會影響軍費支出，大會發言人婁勤儉強調，「和平是需要實力來守護的」，中國國防費從2016年起連續9年保持了個位數增長，國防費佔國內生產總值（GDP）的比重多年維持在1.5%以內，低於世界平均水平。

婁勤儉表示，軍費支出多少要等今天（5日）大會開幕後才公布。不過，一個擁有強大國防的中國，才能更好捍衛國家主權、安全、發展利益，更好履行大國國際責任義務、維護世界和平穩定。

數據顯示，2024年中國軍費支出1.67萬億元（人民幣），比2023年執行數增長7.2%。由於中國加快發展軍隊新質戰鬥力，開發海空先進武器，以及抗戰勝利80周年的勝利日慶祝活動等，外界普遍預料今年國防預算亦有個位數增長。至於將優先考慮哪些軍事開支的問題，婁勤儉並未回應。

談經濟形勢 不否認外部影響加深

談及當前中國經濟形勢和發展前景，婁勤儉表示，不可否認，當前外部環境帶來的不利影響加深，經濟運作仍面臨不少困難和挑戰；但更要看到，中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛力大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變。婁勤儉表示，中國正處於增長動能轉換的關鍵時期，新動能茁壯成長，為拓展新空間、開創新機遇增添了更多可能。

明報記者

（2025兩會）

相關字詞﹕婁勤儉 記者會 經濟形勢 國防預算 軍費開支

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