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婁勤儉：DeepSeek證開放共享是正道 人大記招稱華彌合鴻溝 避科創成「富國富人遊戲」

【明報專訊】中國人工智能（AI）等科技話題成為2025年全國兩會焦點，全國人大會議發言人婁勤儉昨亦藉中國AI模型DeepSeek的崛起來談開放，直言DeepSeek推動AI技術在全球普遍應用，可見中國在科技發展上的創新性和包容性，並稱這意味着開放共享才是正確的選擇。婁勤儉不點名批評美國泛化國安概念，強調中方反對將經貿科技問題政治化；中國推動彌合科技鴻溝，避免科創成為「富國和富人的遊戲」。

明報記者 李泉 陳灝 王佩凡北京直擊

十四屆全國人大三次會議今天（5日）上午召開，11日下午閉幕。大會發言人婁勤儉昨在首場記者會上，回應有關DeepSeek、中美關稅戰，中歐貿易、地方化債、軍費等焦點議題。

稱可見中國科技發展創新包容

對於DeepSeek引起國際關注，婁勤儉說，DeepSeek取得的進展，代表着一批中國公司在AI領域的崛起，「由中青年組成的主創團隊，正挑起中國科技事業進步的大梁，值得點讚！」他說，DeepSeek公司堅持開放、開源的技術路線，開源共享，推進AI技術在全球的普遍應用。

「通過DeepSeek這類公司的興起，我們可以看到中國在科技發展上的創新性和包容性。」婁勤儉以移動通訊從3G到6G的演進歷程為例，稱曾是手機操作系統霸主的Symbian系統，其因採取封閉路線而衰落，而安卓、ARM通過開源技術路線崛起，證明技術進步不止有一條路徑，堅持創新，開放共享才是正確選擇。  

婁勤儉並強調，中國依法保護數據隱私和安全，同時反對泛化「國家安全」概念，反對將經貿科技問題政治化，中方提出《全球人工智能治理倡議》，推動彌合科技鴻溝，避免科技創新成為「富國和富人的遊戲」。

美加關稅「中國絕不接受威脅」

中歐關係「沒有根本利害衝突」

記者會上，中美關稅戰、中國如何與美國新政府打交道也受各界關注。婁勤儉批評美國加徵關稅之舉違反世貿組織規則，干擾全球產業鏈供應鏈安全穩定。他稱，中國願在相互尊重、平等相待、對等互惠的基礎上，同美方通過對話協商，解決各自關切，強調「強調中國絕不接受施壓和威脅」。

被問到美國總統特朗普上台，如何影響中歐關係，婁勤儉表示，中國高度重視對歐關係，形容中歐是全球兩大和平、建設性力量，「中歐沒有根本利害衝突，也沒有地緣政治矛盾，是相互成就的伙伴」。

謝鋒：關稅戰損人開始害己告終

中國駐美大使謝鋒昨在人民大會堂受訪時表示，以毛澤東兩句詩「暮色蒼茫看勁松，亂雲飛渡仍從容」，表達中方應當如何看待美國施壓。謝鋒稱，一方面要正視嚴重挑戰，但另一方面又要對自己國家的發展充滿自信、保持定力。「因為你從歷史上來看，什麼關稅戰也好，貿易戰也好，開始它是以這個損人開始，那最後都是害己告終。」

（2025兩會）

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