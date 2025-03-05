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鄺美雲：重點關注演藝人員海外安全

【明報專訊】今年全國兩會期間，中國演員王星被誘往泰國「賣豬仔」到緬甸電騙園區一事，引起不少文藝界全國政協委員關注。港區全國政協委員鄺美雲 （圖）昨表示，將會在兩會重點關注演藝人員在海外安全問題。

鄺美雲接受訪問時強調，演藝人員向世界說好中國故事，說好香港故事和大灣區故事，所有中國人都有一個堅定的意志，「令我們對國家更有信心。」而演藝人員去到海外宣傳中國，更加需要知道當地的安全和法例，以保護好自己，如工作簽證、當地法律法規等，令他們更加安心。

文藝界全國政協委員趙秀君是京劇旦角演員，她說，作為演員也都經常出國到外邊去看一看，王星事件須引以為戒。「目前感覺我們的國家發展非常快，給年輕人的機會也有很多。」趙秀君稱，當前年輕人可以更好地在國內學習工作和發展，把國家建設的更加好；應該學習傳統文化，使自己更加踏實腳踏實地地去做實業，讓家人和關心。

假App冒充客服詐騙 抖音籲警惕

自從王星事件後，內地官方及平台加強反電騙工作。抖音昨發聲明，稱近期有不法分子冒充抖音客服詐騙，要求用戶下載「抖音會議」App，目的是通過屏幕共享或遠程控制功能，獲取受害人銀行帳戶短信驗證碼操作轉帳。抖音表示，「抖音會議」App非官方軟件，同時提醒廣大用戶警惕電騙。

明報記者

（2025兩會）

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