稱民營經濟處創新前列 政協學者：對國家重要

劉尚希指出，在今年的民企座談會上，中央已經表明了對民營經濟的高度重視，促進民企的高質量發展。《民營經濟促進法》出台後，將使民企發展更加順暢。他說，用法治做保障，民企的發展納入到法制的軌道上，讓企業家更有信心。民企的投資和創新，有了法制的保障以後，有更大的確定性，以後的發展會更加順暢。

企業家：適當擴大赤字債務正確

全國政協委員、新希望集團董事長劉永好也表示，中國的民營企業家敢拼敢幹，此次民營經濟促進法的推出，必將推動民營經濟信心的樹立。現階段民營企業最大的挑戰是怎樣使用新形式（新工具），以傳統企業舉例，怎樣用新知識來武裝，使成本更低，使效率得到提升。

劉尚希同時預測，今年財政赤字率適當提高已成定局。而政府赤字擴大代表財政虧空、財政可持續的風險增大的理解是錯誤的。劉尚希表示，不能簡單的把歐盟1990年代赤字率不能超過3%的標準當成教材，更不能簡單照搬，成為一成不變的標準。

他強調，財政平衡不等於財政的可持續，財政的可持續需要放到整個國民經濟供需平衡的大的框架裏面理解，不能局限於財政自身的平台；如果說財政赤字，有助於整個國民經濟的發展，赤字就是必須的。他認為，適當的擴大赤字和債務的規模，在當前來看，是一個非常正確的選擇。

明報記者

（2025兩會）