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主席台觀察：個多小時大會 領導人精神佳

【明報專訊】歡快的進場曲響起，全體站立的約2000名政協委員，一同聚焦主席台左側，跟着樂曲節奏拍掌。

只見國家主席習近平大踏步進場，身穿深藍色西服、佩戴淺藍色領帶的他，新理了頭髮，神采奕奕。第二位步出主席台的是國務院總理李強，跟前方的習近平保持了三四個身位的距離。

落座後，大會隨即進入各項議程，全國政協主席王滬寧的報告時間亦不長，除了極少數低頭「短時間固化」疑似打瞌睡，主席台眾多黨和國家領導人精神不錯，部分年近古稀仍少見呵欠，手捧報告研讀。

坐在主席台中間的習近平，在王滬寧開始宣讀報告時，已開始快速翻閱報告文本，約15分鐘後將演講稿全部翻完，隨後將演講稿放在枱面上。他時而扭頭望向左手邊的李强方向，時而看看台下。而李强則全場保持正坐的姿勢，直到王滬寧演講結束，才鼓掌轉換一下坐姿。

此時，王滬寧走回主席台第一排座位，與其後排的習近平對望了一下。於歷時一個多小時的政協開幕大會中，習近平罕見與兩邊的李強、全國人大常委會委員長趙樂際互動。

坐在主席台第一排的，還有香港前特首、全國政協副主席梁振英。在王滬寧開始宣讀報告時，已開始和坐在他左手邊的另一位政協副主席帕巴拉‧格列朗杰密密低語，成為昨日會場主席台上互動最多的兩人。

（2025兩會）

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