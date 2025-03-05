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王滬寧：助化矛盾振信心 傳遞正能量 政協報告未展望兩岸工作 引導民眾看經濟形勢

【明報專訊】全國政協十四屆三次會議昨日（4日）下午3時在北京人民大會堂開幕。全國政協主席王滬寧作工作報告時稱，2025年要協助黨和政府化解矛盾、穩定預期、提振信心，引導民眾各界全面辯證看待經濟形勢，唱響主旋律、傳遞正能量。儘管全國政協肩負促進祖國和平統一工作職責，惟王滬寧在部署來年工作時，隻字不提台灣及兩岸關係。

稱愈是形勢複雜愈需團結一心

王滬寧展望新一年工作提到，他強調，要堅持中國共產黨對人民政協的全面領導；強化思想政治引領、廣泛凝聚共識。他指出，愈是形勢複雜、任務繁重，愈需要團結一心、眾志成城，不斷鞏固全國各族人民大團結，鑄牢中華民族共同體意識，加強海內外中華兒女大團結。

「要協助黨和政府做好宣傳政策、化解矛盾、穩定預期、提振信心的工作，引導界別群眾和有關方面全面辯證看待經濟形勢、發展大勢，唱響主旋律、傳遞正能量。」王滬寧還提到，要緊扣推進中國式現代化議政建言。努力提出具有前瞻性、針對性、可操作性的對策建議。要加強人民政協反映社情民意、聯繫群眾、服務人民機制建設，修訂全國政協委員視察考察工作條例，完善人民政協民主監督機制，更好發揮界別特色作用，提升專門協商機構效能。

報告在回顧去年工作時，僅一句「舉辦第七屆兩岸基層治理論壇、第十八屆河洛文化研討會」是涉台交流活動，比去年的報告更精簡。在2025年工作部署時，沒展望兩岸關係，提及要「加強海內外中華兒女大團結」。

台輿疑淡化涉台 學者：非報告重點

這是自2022年以來，第四個政協報告未展望兩岸部分，仍有台灣輿論懷疑政協淡化涉台工作。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳對本報表示，兩岸關係不是政協報告的重點，「政府工作報告中一定會提到，政協要看決議；還要看之後（中共中央總書記）習近平下團組、王滬寧到團組的講話，也可能有涉及兩岸的部分。」

上海東亞研究所副所長包承柯對本報表示，政協報告未展望兩岸關係，一方面因為政協涵蓋的視角更大，更面向對大陸內部事務提出建議；另一方面避免與通常在每年兩會前召開的對台工作會議重複。「王滬寧在上周的對台工作會議上，已經闡述了年度對台工作一些大的方針，基本的政治方向就是堅決打擊台獨，同時也要推動兩岸交流合作。這些大政方針在中央工作會議上都通過了，明天的政府工作報告，也會圍繞這些主題有所提及。」

在今日開幕的全國人大會議上，國務院總理李強將作政府工作報告。

回顧去年工作時王滬寧還提到，政協存在協商工作制度機制不夠健全，協商成果採納、落實、反饋機制不盡完善，團結聯誼平台和載體覆蓋面不足，協商式監督措施不夠到位，界別特色作用發揮不夠充分等不足，將在今後工作研究改進。

明報記者 李泉 陳灝 王佩凡 北京直擊

（2025兩會）

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