中緬泰共識強打電騙 已遣返華620疑犯

新華社昨報道，中緬泰3國有關部門近期開展一系列聯合打擊跨國電騙犯罪行動，成功遣返緬甸妙瓦底地區中國籍涉詐疑犯620餘名。

3國協調會：建常態機制增信息共享

3國有關部門2月28日舉行協調會議指出，當前跨國電訊網絡詐騙犯罪形勢嚴峻，極大危害區域經濟發展和社會穩定，嚴重侵害各國公民合法權益。會議強調，三方要建立常態化協調機制，加強信息共享，持續開展遣返工作並完善流程，不斷提升打擊質效，同時加強與其他國家執法合作，共同維護地區和平安寧。

央視昨亦披露，近年利用App實施的新型「民族資產解凍」類詐騙犯罪快速增多。公安部積極開展國際警務執法合作，先後派出工作組赴新加坡、馬來西亞等國家開展工作，成功搗毁6個盤踞在境外的詐騙窩點，拘捕張×豪、黃×紅等幕後金主。報道指出，全國公安機關去年共破獲820餘宗「民族資產解凍」類詐騙犯罪案件，剷除400餘個犯罪團伙，涉案金額127億人民幣。