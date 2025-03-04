中緬泰共識強打電騙 已遣返華620疑犯

【明報專訊】中國和緬甸、泰國有關部門近日在泰國曼谷召開聯合打擊跨國電訊網絡詐騙犯罪部級協調會議，就進一步聯合打擊跨國電訊網絡詐騙犯罪問題取得一系列共識，認為3國有關部門要進一步深化國際執法合作，加大打擊力度，積極有效應對此類犯罪高發態勢，最大限度壓縮犯罪團伙生存空間，共同剷除毒瘤。
新華社昨報道，中緬泰3國有關部門近期開展一系列聯合打擊跨國電騙犯罪行動，成功遣返緬甸妙瓦底地區中國籍涉詐疑犯620餘名。
3國協調會：建常態機制增信息共享
3國有關部門2月28日舉行協調會議指出，當前跨國電訊網絡詐騙犯罪形勢嚴峻，極大危害區域經濟發展和社會穩定，嚴重侵害各國公民合法權益。會議強調，三方要建立常態化協調機制，加強信息共享，持續開展遣返工作並完善流程，不斷提升打擊質效，同時加強與其他國家執法合作，共同維護地區和平安寧。
央視昨亦披露，近年利用App實施的新型「民族資產解凍」類詐騙犯罪快速增多。公安部積極開展國際警務執法合作，先後派出工作組赴新加坡、馬來西亞等國家開展工作，成功搗毁6個盤踞在境外的詐騙窩點，拘捕張×豪、黃×紅等幕後金主。報道指出，全國公安機關去年共破獲820餘宗「民族資產解凍」類詐騙犯罪案件，剷除400餘個犯罪團伙，涉案金額127億人民幣。