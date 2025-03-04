今年兩神舟冲天 乘組敲定 京：樂見合作協議 期待巴基斯坦太空人進天宮

未披露太空任務今年有否港專家參與

新華社引述CMSA表示，2025年，中國載人航天工程將紮實推進太空站應用與發展和載人月球探測兩大任務，瞄準2030年前實現中國人首次登陸月球的目標，各項研製建設工作按計劃正穩步推進。

其中，2025年規劃了兩次載人飛行任務和一次貨運飛船補給任務，兩批太空人乘組已經選定，正在開展相關訓練。去年，各有一名香港、澳門的載荷專家入選第四批預備太空人，他們不僅要執行太空站任務，亦須執行載人登月任務。官方昨未披露神舟20號、神舟21號選定的太空人名單會否包括香港專家。

據CMSA介紹，兩次載人飛行任務期間，主要任務是實施太空人出艙活動和貨物氣閘艙出艙任務，繼續展開太空科學實驗和技術試驗，開展平台管理工作、太空人保障相關工作，以及科普教育等重要活動。目前，中國太空站已在軌實施180餘項太空科學研究與應用項目，神十九乘組已在軌駐留滿4個月。

登月器登月服月球車處研製階段

此外，中巴2月28日簽署合作協議選拔訓練太空人，邁出了中國選拔訓練外籍太空人參與中國太空站飛行任務的第一步。在昨舉行的例行記者會上，外交部發言人林劍表示，中國載人航天工程立項實施以來，始終堅持「和平利用、平等互利、共同發展」的原則，主動開放中國太空站合作機會；願同巴方共同努力，推動雙方航天合作不斷邁上新台階；中方也願同所有致力於和平利用外空的國家和地區一道，開展更多的國際合作與交流。

對於瞄準2030年前實現中國人首次登陸月球的目標，目前中國載人月球探測工程登月階段的任務中，各項研製建設工作按計劃穩步推進，包括長征10號運載火箭、夢舟載人飛船、攬月月面着陸器、望宇登月服、探索載人月球車等主要飛行產品處於初樣研製階段，海南文昌發射場登月任務相關測試發射設施設備，則在開展研製建設，測控通訊、着陸場等地面系統已完成總體方案，將陸續開展各項目建設。