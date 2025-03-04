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曾帶隊反恐 新疆前副主席被雙開

【明報專訊】青海省委原常委兼政法委書記楊發森，昨被宣布開除黨籍和公職（雙開），移送檢察機關審查起訴。他原是新疆駐軍士兵，退伍後扎根南疆民族地區，擔任庫車縣委書記時帶隊破獲恐怖組織，官至新疆自治區政府副主席、新疆黨委常委兼烏魯木齊市委書記等職。

楊發森1971年2月生，是甘肅漢族人，早期歷任新疆阿克蘇市委副書記、拜城縣委書記、庫車縣委書記。中組部2015年選出102名「全國優秀縣委書記」，時任庫車縣委書記楊發森入列。「上觀新聞」報道，楊發森曾透露，2015年3月5日，當獲知轄下烏恰鎮有暴恐集團線索後，他帶隊抓捕，與持刀斧拒捕人員搏鬥，拘捕35人，剷除一個暴恐集團。他說，境外「東突」組織在網上公布其照片，揚言要報復。

成為「優秀」縣委書記後，楊發森次年底升任和田地委副書記兼政法委書記，之後再升任和田地委書記。2021年3月，楊發森升任新疆政府副主席，兼和田地委書記；7個月後，升任新疆黨委常委、烏魯木齊市委書記，是時任最年輕省會（首府）書記。

2023年5月，楊發森突然被調離新疆，到青海擔任政法委書記。次年10月，中紀委通報楊發森主動投案。中紀委昨稱，經調查，楊發森在幹部選拔任用、工程承攬、企業經營等方面為他人謀取利益並收受財物，違規從事營利活動，涉嫌行賄等。

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