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採訪手記：兩會時間從的士拒載開始

【明報專訊】記者昨晨計劃從王府井前往全國兩會新聞中心所在的梅地亞中心，路邊隨手截下了一架的士，上車後，司機聽到目的地立即表示封路「去不了」，甚至以「天安門戒嚴了」的誇張說辭推托，過兩個街口後讓記者下車，建議記者轉搭地鐵，美其名曰「順路送你們到地鐵站不收錢」。記者再另截一架的士，這次的司機坦言「堵車很厲害，不如坐地鐵更快」，指向路邊的地鐵出入口並揚長而去。

司機多「忌」長安街 藉口五花八門

連續兩個司機都不願走長安街這條寬敞大道，也可謂首都其中一個特色。記者最終選擇了第三條路，騎上常見的共享單車，沿長安街一路向西直奔。

改騎單車奔梅地亞中心 遇檢查關卡

出發不久，天安門前兩道關卡不期而至，除了出示證件，有一關還要騎車人打開背包受檢——記者去年10月從天安門前騎過的時候並不需要接受這些檢查。從王府井到玉淵潭將近10公里的路程，基本是直線一條，這也是北京的特色之一：橫平豎直和環狀的路網與香港迥然不同。在核心城區，高層建築數量有限，令北京的天空顯得尤為廣闊。把視線收回，天橋上拉起的警戒線、隨處可見的制服，不斷提醒記者，全國矚目的兩會時間已經開始。

離開梅地亞中心記者終於坐上了的士。早年北京的士司機素以「胸懷天下」聞名，不過如今的司機卻對兩會這樣的國家大事不太關心，留下一句「我說了不算」。

明報記者

（2025全國兩會）

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