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政協：消費需求仍不足 經濟基礎穩 發言人劉結一稱新產業湧現 「沿高質量發展穩健前行」

【明報專訊】全國政協十四屆三次會議於今天下午3時在北京人民大會堂開幕，正式拉開2025年全國兩會帷幕。政協大會發言人劉結一昨出席首場記者會，針對各界關注的中國經濟議題指出，國內經濟運行面臨困難和挑戰，消費需求仍不足，但長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變，強調「中國經濟的巨輪，從來都是在劈波斬浪中揚帆遠航的」。

明報記者 李泉 陳灝 王佩凡 北京直擊

劉結一在記者會上介紹中國經濟發展狀况，稱2024年中國新產業新業態競相湧現，智能製造、智能產品日新月異；綠色生產力蓬勃發展，風電、光伏、新能源汽車領跑世界；春節期間消費市場需求旺盛，家電和音像器材熱銷，按年增長166.4%，旅遊業增收37.5%。他形容中國經濟「正沿着高質量發展的航道穩健前行」。

「一些領域風險隱患仍待化解」

不過，外界有聲音認為「當前中國經濟恢復的基礎還不穩固」。劉結一就此回應說，「我們也清醒地認識到，當前內外部環境發生深刻複雜變化，中國經濟運行面臨一些困難和挑戰，消費需求仍然不足，一些領域風險隱患仍待化解」。但他重申，中國經濟「基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變」，中國有顯著的「制度、超大規模市場、產業體系配套完整」優勢。

「2024年，我國科技創新和產業創新加深融合，現代化產業體系加快建設，新質生產力收效顯著。」劉結一表示，中國快速普及智能裝備，全球189家「燈塔工廠」中，中國佔79家，其中近半數來自鋼鐵、食品等傳統產業；人形機械人上春晚扭秧歌，無人機飛夜空放「賽博煙花」，人工智能開源大模型引發世界熱議，工業機械人裝機量佔全球過半，「新質生產力發展生機勃勃」。

「開放大門只會愈開愈大」

近年來，經濟全球化面臨一些挑戰和風險。劉結一說，中國堅定站在歷史正確的一邊，開放的大門只會愈開愈大；廣大政協委員圍繞營造自貿區國際一流營商環境、健全風險防控制度、發揮港澳在建設更高水平開放型經濟新體制中作用、推進服務貿易創新與先行先試數據跨境流動等，提出了許多真知灼見。例如，政協提出有序放寬醫療機構外商投資准入限制、擴大電訊增值業務對外開放試點等建議，被相關部門吸收採納，轉化為具體政策措施。

記者會沒點西方台灣媒體提問

劉結一表示，去年全國政協做好民族、宗教、港澳台僑方面增進團結工作，促進政黨、民族、宗教、階層、海內外同胞關係和諧。此次記者會中沒有點到西方國家或台灣媒體提問，也無人問及兩岸議題或中美關係。

全國政協十四屆三次會議今天下午3時開幕，3月10日上午閉幕；會期6天，與去年相同。將安排開幕會、閉幕會及2次大會發言，舉辦3場「委員通道」採訪活動。

（2025全國兩會）

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