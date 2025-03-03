報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
中國
2025年3月3日星期一
中國新聞
GDP保五否惹關注 專家料消費關鍵 多省增速目標不低5% 中科院：需政策成效大
多地加入AI機械人戰團 專家：創科將成回暖動力
習近平：首重市場政府關係 須「放得活管得住」
採訪手記：防污染見效 北京仍遇霧霾
《習近平經濟文選》第一卷出版
兩副部級官遭踢出黨 教育部杜玉波斂財 川政協崔保華干司法
當CIA線人終止台核計劃 張憲義：問心無愧
柯文哲首度解除禁見 偕家人洽亡父治喪
華中華東遇寒潮 多地料跌逾20℃
拉薩馬術慶藏曆新年
拉薩馬術慶藏曆新年
prev
next
【明報專訊】昨日是藏曆新年初三，民族傳統馬術表演暨民族賽馬活動當天在西藏拉薩市北郊賽馬場舉行，圖為馬術隊員在表演傳統馬術項目。馬術在西藏象徵吉祥、勇敢和智慧，騎手以表演向觀眾送上新年祝福。
（新華社）
上 / 下一篇新聞
GDP保五否惹關注 專家料消費關鍵 多省增速目標不低5% 中科院：需政策成效大
多地加入AI機械人戰團 專家：創科將成回暖動力
習近平：首重市場政府關係 須「放得活管得住」
採訪手記：防污染見效 北京仍遇霧霾
《習近平經濟文選》第一卷出版
兩副部級官遭踢出黨 教育部杜玉波斂財 川政協崔保華干司法
當CIA線人終止台核計劃 張憲義：問心無愧
柯文哲首度解除禁見 偕家人洽亡父治喪
華中華東遇寒潮 多地料跌逾20℃
拉薩馬術慶藏曆新年
GDP保五否惹關注 專家料消費關鍵 多省增速目標不低5% 中科院：需政策成效大
多地加入AI機械人戰團 專家：創科將成回暖動力
習近平：首重市場政府關係 須「放得活管得住」
採訪手記：防污染見效 北京仍遇霧霾
《習近平經濟文選》第一卷出版
兩副部級官遭踢出黨 教育部杜玉波斂財 川政協崔保華干司法
當CIA線人終止台核計劃 張憲義：問心無愧
柯文哲首度解除禁見 偕家人洽亡父治喪
華中華東遇寒潮 多地料跌逾20℃
prev
next