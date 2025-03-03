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當CIA線人終止台核計劃 張憲義：問心無愧

【明報專訊】終結台灣核計劃的台灣核工程專家張憲義（圖），近日在美國受訪，就1980年代向美國泄露台核武計劃，他稱無悔，強調「根本不存在背叛，我做的事對台灣人民有益」。

計劃要員 稱利台人非叛台灣

1964年北京試爆原子彈後，台灣擔心核威脅，1966年啟動核計劃。台陸軍上校張憲義是當年核武計劃領銜人物，獲選前往美國田納西州橡樹嶺國家實驗室接受技術訓練。他1984年成為美國中央情報局（CIA）線人，傳送關鍵情報給美方。其後美國施壓台灣終止核計劃。

多年來，有批評者責備張憲義背叛台灣、妨害台灣嚇阻大陸的能力。「這根本不是叛國，我決定向CIA提供情報，是因為我認為這對台灣人民有好處」，81歲的張憲義上周六（1日）在美國家中接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問表示，他不想與大陸發生任何衝突，「使用任何致命的化學武器或核武……對我來說都是不合理的。我認為我們都是中國人，這說不通」。

1978年時任國務院副總理鄧小平警告，若台灣獲得核武，大陸將以武力回應。這項聲明令張感壓力，他認為大陸是認真。1988年張憲義在美方協助下逃亡，美國政府利用各種機會向時任台領導人李登輝施壓，要求全面停止核武計劃。數月後，美國派專家到台拆除鈽分離廠。根據專家說法，台灣當年核計劃接近完成。

張憲義在台的通緝令2000年失效，但一直未返台。張表示，他不確定自己會被如何看待。就現在台灣面臨大陸更大軍事壓力，張憲義仍認為當初決定正確，「至少我們沒有在當時激怒中國，引發一場毁滅性的戰爭」，問心無愧。

相關字詞﹕核武 兩岸關係 台灣核武 張憲義

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