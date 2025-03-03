兩副部級官遭踢出黨 教育部杜玉波斂財 川政協崔保華干司法

杜「靠教育吃教育」 學校工程受賄

中紀委國家監委網站昨通報上述消息。通報指出，杜玉波喪失理想信念，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查；接受可能影響公正執行公務的宴請；「靠教育吃教育」，將教育資源當作斂財工具，利用職務便利為他人在民辦高校設置、建設工程承攬等方面謀利，非法收受巨額財物。根據通報，杜玉波被開除黨籍，按規定取消享受的待遇，收繳違紀違法所得，移送檢察機關起訴。

杜玉波是副部級幹部，是中共十八大以來教育系統落馬的最高級別官員。公開資料顯示，杜玉波69歲，長期任職教育系統。曾任北京理工大學黨委副書記、副校長，北京航空航天大學黨委書記等職，2010年任教育部副部長，2016年被免職，2018年轉任第十三屆全國人大教科文衛委副主任委員。他去年9月被查，他落馬前，其以前在北京航空航天大學的下屬張廣、教育部的下屬王登峰均在任上被查。

杜玉波被開除黨籍後，教育部黨組昨下午召開擴大會議，通報有關決定。據教育部網站消息，與會者一致表示，擁護黨中央決定，各級黨組織和黨員幹部要汲取案件教訓。

四川省政協前副主席崔保華昨亦被開除黨籍，據通報崔被指喪失理想信念，對抗組織審查，辦迷信活動；組織函詢時不如實說明；違規干預插手司法。他也被指利用職務便利為他人在工程承攬、規劃審批等方面謀利，非法收受巨額財物。四川省委常委會近日開會，一致贊成、擁護黨中央對崔的處理。

67歲的崔保華去年8月落馬受查，當時已退休兩年多，是去年四川落馬首虎。據公開資料，崔曾任前人事部辦公廳副主任，四川省委副秘書長，眉山市委副書記、市長，遂寧市委書記等職。2012年任四川省委統戰部長。2017年任四川省政協副主席、黨組副書記至2022年卸任。

今年6中管幹部移送司法

至此，今年已有6名落馬「中管幹部」（中組部管理的幹部）被黨紀處分並移送司法，包括海南省委前書記羅保銘、湖南政協前主席李微微、中航工業前董事長譚瑞松及中國聯通前副總經理曹興信。