明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

兩副部級官遭踢出黨 教育部杜玉波斂財 川政協崔保華干司法

【明報專訊】全國兩會召開前夕，中紀委「打虎」繼續，兩名副部級幹部被開除中共黨籍。中紀委國家監委昨日通報，教育部前「二把手」杜玉波被開除黨籍，指他「靠教育吃教育」，將教育資源當作謀私斂財工具。四川省政協前副主席崔保華被指「干預插手司法活動」等嚴重違紀違法問題，同日亦被踢出黨。杜、崔兩人均是退休後受查。

杜「靠教育吃教育」 學校工程受賄

中紀委國家監委網站昨通報上述消息。通報指出，杜玉波喪失理想信念，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查；接受可能影響公正執行公務的宴請；「靠教育吃教育」，將教育資源當作斂財工具，利用職務便利為他人在民辦高校設置、建設工程承攬等方面謀利，非法收受巨額財物。根據通報，杜玉波被開除黨籍，按規定取消享受的待遇，收繳違紀違法所得，移送檢察機關起訴。

杜玉波是副部級幹部，是中共十八大以來教育系統落馬的最高級別官員。公開資料顯示，杜玉波69歲，長期任職教育系統。曾任北京理工大學黨委副書記、副校長，北京航空航天大學黨委書記等職，2010年任教育部副部長，2016年被免職，2018年轉任第十三屆全國人大教科文衛委副主任委員。他去年9月被查，他落馬前，其以前在北京航空航天大學的下屬張廣、教育部的下屬王登峰均在任上被查。

杜玉波被開除黨籍後，教育部黨組昨下午召開擴大會議，通報有關決定。據教育部網站消息，與會者一致表示，擁護黨中央決定，各級黨組織和黨員幹部要汲取案件教訓。

四川省政協前副主席崔保華昨亦被開除黨籍，據通報崔被指喪失理想信念，對抗組織審查，辦迷信活動；組織函詢時不如實說明；違規干預插手司法。他也被指利用職務便利為他人在工程承攬、規劃審批等方面謀利，非法收受巨額財物。四川省委常委會近日開會，一致贊成、擁護黨中央對崔的處理。

67歲的崔保華去年8月落馬受查，當時已退休兩年多，是去年四川落馬首虎。據公開資料，崔曾任前人事部辦公廳副主任，四川省委副秘書長，眉山市委副書記、市長，遂寧市委書記等職。2012年任四川省委統戰部長。2017年任四川省政協副主席、黨組副書記至2022年卸任。

今年6中管幹部移送司法

至此，今年已有6名落馬「中管幹部」（中組部管理的幹部）被黨紀處分並移送司法，包括海南省委前書記羅保銘、湖南政協前主席李微微、中航工業前董事長譚瑞松及中國聯通前副總經理曹興信。

相關字詞﹕開除黨籍 中紀委國家監察委 反腐 兩會

上 / 下一篇新聞