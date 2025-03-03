採訪手記：防污染見效 北京仍遇霧霾

空氣污染物隨寒潮至 達重度級別

早在10多年前，空氣污染一直都是全國兩會的焦點議題。每次進京報道兩會，記者都會準備一堆N95口罩。面對民間強烈批評，北京開始實施壓減燃煤、控車減油、治污減排、清潔降塵，防治大氣污染，治理PM 2.5成北京近年工作的重點。

就空氣污染治理，國務院2013年9月10日發布《大氣污染防治行動計劃》，其中明確要求至2017年，北京細顆粒物年均濃度控制在60微克/立方米。2014年初，時任北京市長王安順曾向媒體表示，自己當時帶着「壯士斷腕」的決心簽訂「生死狀」：「如果空氣污染（治理目標）到2017年實現不了，領導說了既是句玩笑話，也是句分量很重的話，『提頭來見』。」

時至今日，北京空氣污染已不再成兩會焦點，顯示北京大氣污染治理見效。

這次寒潮帶來大量污染物，據北京市生態環境監測中心監測，上月26日起，京津冀區域出現中重度污染天氣，至上周六（1日），北京PM2.5平均濃度達153微克/立方米，屬重度污染。

明報記者

（2025兩會前瞻經濟增長）