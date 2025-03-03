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多地加入AI機械人戰團 專家：創科將成回暖動力

【明報專訊】農曆新年伊始，浙江的科創新銳「杭州六小龍」攪動全國輿論場，各省市均就DeepSeek和宇樹人形機械人為主的科創產業展開討論，紛紛部署加速發展高科技創新產業。有專家分析指出，高技術產業為代表的新質生產力保持較快增長，將成今年內地經濟企穩回暖的新動力。

GDP萬億市 均具創新優勢產業

全國多地近日公布去年經濟成績單，共27座城市去年GDP超過1萬億元（人民幣，下同）。據「央視新聞」報道，去年「GDP萬億城市」經濟增長離不開優勢產業、創新驅動等因素帶動。及後鞏固現有產業發展同時，亦應繼續加強創新引領，持續提升城市的創新力和核心競爭力。

內地31個省市區召開地方兩會，有29個在政府工作報告中重點部署人工智能（AI），僅海南和西藏未提及。14個地區重點部署機械人產業。其中，北京提出重點培育人形機械人等20個未來產業，同時提出創辦「世界人形機器人運動會」。廣東提出深化重點領域「機器人+」應用。除AI和機械人外，另一個熱門領域是生物製造，30個地區重點部署生物製造。

信達證券、申萬宏源證券經濟學家表示，此前各地地方兩會多提到改造提升傳統產業，鞏固壯大優勢產業，前瞻佈局未來產業；從各地對新質生產力和現代化產業體系的具體部署來看，AI、機械人和生物製造成各地爭相佈局的熱門產業。

畢馬威中國經濟研究院院長蔡偉表示，中國經濟新動能建設近年進展顯著，以高技術產業為代表的新質生產力保持較快增長，成經濟企穩回暖的新動力。他認為加快傳統產業向高端化、智能化、綠色化轉型升級，不僅對短期經濟穩增長重要，還為長期經濟高質量發展提供持續動力。

談「六小龍」崛起 學者：關鍵服務型政府

浙商證券首席經濟學家李超就「杭州六小龍」崛起，分析浙江民營經濟，稱關鍵是服務型政府為浙商發展提供高效方便的支持，形成政企良性互動模式。統計顯示浙江罰沒收入佔財政比例極低，政府辦事效率高、服務水平高、法治氣氛濃。今年浙江政府工作報告指出，今年省內將展開規範涉企執法專項行動，防止違規異地執法和趨利執法。

在上月舉行的民營企業座談會，國家主席習近平向民企打「強心針」，他會上提出公平競爭、扶持經營、強化執法監督等指示，全國兩會期間有何具體措施釋出，是外界關注點之一。

（2025兩會前瞻經濟增長）

相關字詞﹕新質生產力 AI（人工智能） 杭州六小龍 全國兩會

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