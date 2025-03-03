GDP保五否惹關注 專家料消費關鍵 多省增速目標不低5% 中科院：需政策成效大

粵料增長5% 藏「坐七望八」

今年省級地方兩會陸續結束後，31個省（包括自治區、直轄市）今年GDP目標均已出爐。大多數省份目標不低於5%，其中西藏盼「7%以上，力爭達到8%」，為全國最高。海南、內蒙古、湖北、重慶、新疆定於6%或以上。

經濟大省方面，前三名均預期5%增長。其中廣東約5%，江蘇和山東5%以上。這3省去年均有新突破，廣東GDP增長雖然放緩到3.5%，不過總量登上14萬億元（人民幣，下同）新台階，連續36年居全國首位。江蘇GDP達13.7萬億元、增長5.8%，增量全國第一；山東GDP達9.86萬億元，按年增長5.7%，將成全國第三個「10萬億大省」。

去年底召開的中央經濟工作會議強調，支持經濟大省挑大樑，鼓勵其他地區因地制宜、各展所長。排名前四的經濟大省粵蘇浙魯，今年GDP目標仍維持5%及以上，體現去年會議方針，帶動全國經濟回升向好。

若要達標，「大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求」是今年中國經濟工作首要任務，各地就此重點部署，推動形成消費和投資相互促進的良性循環。

京吸2000億民企投資 滬擴「兩新」補貼

其中北京提出展開提振消費專項行動，並向民間資本推介重大項目，總投資不低於2000億元。上海提出，加強擴展「兩新」（大規模設備更新和消費品以舊換新）行動，辦妥「五五購物節」、「上海之夏」國際消費季、上海旅遊節、國際光影節等促消費活動，同時推進重大工程建設，全年投資2400億元。

山東將舉辦逾1000場「百縣千企萬店」重點促消費活動，推出10億元「優惠讓利政策包」，舉辦「歡樂元宵 購物嘉年華」、「過大年 逛大集」、「跟着電影去旅遊」等10項重點活動，同時支持各市發放消費券。

在國家層面，今年1月20日推出的「購新補貼」政策，將「國補」範圍從汽車、家電擴至手機等數碼產品領域。政策推出後，各地數碼產品商店人頭攢動。「國補」帶來消費熱潮，令許多商家加強促銷，帶動製造業訂單激增，有工廠甚至供不應求。

中科院料年頭年尾急增 年中低迷

各地經濟狀况匯總反映國家狀態，中科院近日舉行「2025中國經濟預測與展望」發布會，預測今年經濟增長將呈現「兩端高、中間低」態勢，預計全年GDP增速為約4.8%。若各項促進經濟發展的政策措施能有效落實、成效顯著，今年經濟增速有望達約5%，預計消費將持續增長，仍為經濟增長主要動力。

專家倡吸外國客 改善社福釋消費力

中科院數學院預測中心主任汪壽陽認為，國內消費推動力在於提升居民收入和改善居民預期。需求方面，要對中低收入群體給予補貼，可考慮發放消費券，進一步擴大對外開放，吸引外國人訪華旅遊；供給方面，要完善基本公共服務，解決居民在醫療、養老、教育等領域的後顧之憂，釋放消費力，另一方面要拓寬先進產品供給，推動擴展「以舊換新」，引導智能家電、汽車等消費品普及。

國際知名投行高盛發布報告指出，北京預計將在全國兩會期間透露更多刺激消費政策細節，預計政策層面會繼續支持高科技製造業、房地產行業及民營企業。高盛預計，今年中國經濟增速目標約5%，CPI（全國居民消費價格指數）目標從此前的3%左右下調至約2%，另外會發行特別國債2.5萬億元，預計約8000億至1萬億元用於「兩新」補貼。

另外，經濟專家認為消費推動經濟作用明顯。環亞數字經濟研究院首席經濟學家李文龍表示，去年中國經濟主要推動力來自消費，今年預計消費在措施推動下增強；廣開首席產業研究院院長連平預計，今年在政策推動下，將有更多財政貨幣資源用於支持消費擴張，消費復蘇勢頭向好，內需改善支撐經濟增長。具體政策如何，明天拉開帷幕的全國兩會備受海內外期待。

明報記者

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（2025兩會前瞻經濟增長）