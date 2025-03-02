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京校「智慧體育建設」 蒐人臉信息家長擔憂

【明報專訊】北京市海淀區近日有家長反映，學校通知需要蒐集學生的人臉信息，用於體育鍛煉監測，引發部分家長擔憂。

今年2月中下旬，北京海淀區家長陸續收到學校的告知函，提到為落實「學生體質健康提升計劃」，正式啟動「智慧體育建設」工作。將基於人臉信息識別身分與蒐集運動數據，因此有必要蒐集、儲存和使用學生人臉資料、運動數據等。部分學校下發的說明提到，家長可自願選擇是否同意授權蒐集及使用本人子女的個人資料，學校不強制。

教委：資料數據專網保管安全無虞

有較多家長對此番舉措感到疑惑，擔心孩子個人私隱如何受保護。財新網報道，智慧體育陽光跑是本學期海淀區的教育工作重點。報道引述海淀區教委人士稱，人臉資料和運動數據由專網負責保管和處理，安全不需要擔心。對於沒有授權人臉採集的學生，學校也會以傳統方式記錄學生的運動情况。

自2024年以來，人工智能（AI）教育在內地中小學加快推廣和普及。去年10月，北京市教委等4部門發布《北京市教育領域人工智能應用工作方案》提出，到2025年，打造100所AI應用場景標竿學校，全市大中小學普遍開展AI場景應用；將實施AI健康監測志願者計劃，採集學生飲食、營養、運動等數據，對學生健康情况監測預警。不過，目前內地沒有針對AI教育的行業標準和倫理規範。

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