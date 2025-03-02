WSJ：京促AI高管避訪美 免泄密拘留 DeepSeek梁文鋒拒出席巴黎AI峰會

稱當局憂孟晚舟事件重現

報道引述知情人士稱，中國政府當局也擔心中企高層可能會被扣押作「人質」，類似美國總統特朗普第一任期間，華為高層孟晚舟在加拿大被拘留的事件。

科技界指能出境 須報告「做了什麼」

中國科技界人士則表示，政府並沒有徹底禁止他們出境，而是要遵循上海、北京和浙江等地相關部門的指導。這幾個省市是最集中的科創中心。知情人士說，相關部門不鼓勵本地AI和機械人等其他戰略敏感產業領導企業的高階主管前往美國及其盟國。選擇前往的高管都被要求在離開前報告他們的計劃，並在返回後向當局簡要匯報他們「做了什麼」以及「會見了誰」。

知情人士透露，DeepSeek創辦人梁文鋒拒絕了參加今年2月在巴黎舉行的AI高峰會的邀請。上月10日至11日，法國巴黎舉行AI行動峰會（AI for Action Summit），該峰會是近年較受關注的AI國際會議，中方亦派出國家主席習近平特別代表、國務院副總理張國清出席並致辭。峰會開始前，一度傳出梁文鋒亦受邀作為本次峰會的主要嘉賓之一，隨後接近DeepSeek的人士回應傳媒：「梁文鋒沒有參加這次峰會，公司層面也無人參加。」

《華爾街日報》的報道還提到，去年，另一家中國大型AI初創企業的創辦人在收到北京的指示後，放棄了訪問美國的計劃。報道指，此舉將進一步加劇兩國科技界的隔閡。

不過在科技界的許多領域，美國和中國高階主管之間的互動仍在繼續。今年1月，包括宇樹科技在內的中國企業紛紛亮相拉斯維加斯舉行的2025年國際消費電子展（CES）。

習近平上月主持召開民營企業座談會時，提醒與會者在發展技術時要秉持「國家責任感」。出席者包括DeepSeek梁文鋒和宇樹科技王興興。