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寒流南下 廣東湖南預告雷電冰雹

【明報專訊】中國南方近日氣溫升高，廣東迎來「回南天」，上海昨28℃是150多年以來最熱的三月初。不過寒流昨開始南下，華北、黃淮等地最高氣溫將重回個位數。南方周一（3日）起氣溫將「斷崖式」下跌，部分地區降幅可達20℃以上，廣東及湖南部分地區有雷電、冰雹等強對流天氣。

中央氣象台昨晚6時發布寒潮黃色預警，預計至周二，中東部氣溫將自北向南先後下降6至10℃，其中，華北南部及其以南的大部地區降溫12至16℃，部分地區降溫18℃以上；周二早晨，最低氣溫0℃線將南壓到江漢至沿淮一帶。

兩會在即 京PM2.5昨達重度污染級

各省發布降溫預警，廣東省應急管理廳消息，3月3日至4日受強冷空氣影響，廣東中北部市縣將有中到大雨局部暴雨，局地伴有雷電、小冰雹等強對流天氣，全省氣溫大幅下降。湖南天氣公眾號消息，2日至3日白天，省內有一次寒潮、局地暴雨並伴有雷雨大風、冰雹等強對流天氣過程，其中2日晚上開始急劇降溫。江蘇省氣象台預計2日至4日白天，近海將出現9級以上陣風。

全國兩會召開前夕，北京正經歷一次污染過程，據北京市生態環境監測中心消息，昨日北京市PM2.5平均濃度達到153微克每立方米，達到重度污染級別。今日凌晨以後，北京市受高壓系統作用，空氣質量將逐步改善至優良。

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