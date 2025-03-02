政治局集體學習 建設平安中國 習近平：培育理性平和社會心態

去年內地發生珠海駕車撞人等多宗無差別襲擊的惡性案件，經濟不景下的社會問題一度引起熱議。

新華社報道，習近平前日在政治局集體學習上指出，適應形勢任務的發展變化，平安中國建設只能加強，不能削弱。他說，要在國家更加安全、社會更加有序、治理更加有效、人民更加滿意上持續用力，把平安中國建設推向更高水平。

習近平表示，要不斷增進民生福祉，紮實推進共同富裕，切實維護人民群眾合法權益，維護社會公平正義；要完善社會治理體系、健全社會工作體制機制，建設人人有責、人人盡責、人人享有的社會治理共同體；要培育自尊自信、理性平和、積極向上的社會心態，弘揚銳意進取、甘於奉獻、崇尚法治、文明禮讓的時代新風。

「要把捍衛國家政治安全擺在首位，堅定維護國家政權安全、制度安全、意識形態安全。」習近平還提到，要完善公共安全體系，推動公共安全治理模式向事前預防轉型，加強防災減災救災、安全生產、食品藥品安全、網絡安全、人工智能安全等方面工作。