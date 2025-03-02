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保婦女生育力 人大代表促減墮胎損傷 阻斷少子化趨勢 籲統一設18周法定產假

【明報專訊】2025年全國兩會周二（4日）拉開帷幕，「人口安全」是關注焦點之一。全國人大代表、浙江醫師張齊表示，她將向全國人大會議提交加強「女性生育力」保護、阻斷少子化趨勢的建議，包括在大中小學進行性教育、婚戀教育，納入必修課程，減少意外懷孕導致的墮胎等問題。全國人大代表、全國婦聯原副主席譚琳亦擬向大會提交「完善生育休假制度」的建議，呼籲把法定產假設為18周，由政府補貼用人單位社保繳費等。

倡性教育列學校必修

「出現少子化趨勢，女性生育力降低是一個不可忽視的原因。」張齊對「澎湃新聞」表示，目前內地約有2.4億育齡夫婦，但15%不孕不育。她指出，主要原因包括青少年性教育薄弱，無保護性生活引發墮胎率較高，墮胎手術後關愛不足造成生育力損傷。其他原因還有女性生殖道惡性腫瘤年輕化，以及不良生活方式等。

張齊建議組織專家團隊，按高小、初中、高中、大學不同階段學生的生理特點，結合案例，由教育部或各省編寫性與生殖健康和婚戀教育教材，納入必修課程。由此引導青少年接受「健康、安全、負責任」的婚戀觀，避免非意願妊娠，保護女性生育力。

內地有關生育的宣傳一直因簡單粗暴而備受詬病。作為浙江省嘉興市第一醫院內科主任的張齊認為，必須建立生殖健康諮詢專家團隊和公共衛生人員、教師、醫生、社工等志願者隊伍，宣傳「保護生育力」，樹立起對墮胎的風險意識。同時，醫療機構要開展墮胎關愛服務，並建立觸手可及的避孕指導服務網絡。按照個人意願，為無接種禁忌的13至14歲女生免費接種二價HPV疫苗。

2024年末內地人口14億828萬人，按年減少139萬人，連續3年負增長。全國婦聯原副主席譚琳建議完善生育休假制度，推動年輕人生育。譚琳援引全國婦聯婦女研究所2024年調查數據指出，35.1%女職工沒休足國家法定98天產假，15.8%女職工及24.1%女職工配偶因擔心影響收入、失去工作和單位不讓休，而沒有休過育兒假。

目前，除了法定產假，各地亦有獎勵產假，時長不一。譚琳認為各地生育休假時長設置缺乏充分科學論證，有的省延長時間過長，對女性就業產生不利影響。

譚琳建議國家參考國際勞工組織的標準將法定產假設為18周，即各地統一126天產假，並適當延長陪產假和父母育兒假。同時，對生育假期間的用人單位承擔的社保繳費給予財政補貼，對僱用女職工達到一定比例的用人單位給予稅費減免等。

網民憂延長法定產假礙女性就業

對於譚琳建議延長法定產假，內地許多網民卻不以為然，最多人擔心影響女性就業，「再延長，女性就業更難，先做好配套」、「這下未婚未育更不好找工作了」，也有部分人直指「延長有啥用，（公司）又不讓你休」。新浪微博帳號「要不要一起吃個飯_」留言建議：「能不能搞一個懷孕假。」

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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