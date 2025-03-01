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2025年3月1日星期六
中國要聞
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民俗文體匯汕尾揭幕促兩岸交流
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【明報專訊】進入3月，大陸舉行多項兩岸交流活動，海峽兩岸民俗文體匯今天在廣東汕尾拉開帷幕，活動涵蓋廟會遊園、非遺展演、詩詞吟咏、民俗探尋等多項活動。圖為參訪團嘉賓昨與英歌舞演員合影。
（中新社）
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