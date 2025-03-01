北京聞風：今年兩會的三大經濟焦點 ／文：鍾鳴九

GDP目標維持5%左右

去年內地GDP首次突破130萬億元（人民幣，下同），按年增長5%。今年年初，31個省級行政區公布地方經濟增長目標，其中半數與去年持平。北京、上海、廣東等被認為具有指標意義的省市將經濟增長目標定為5%左右。因此，多個機構預測今年內地GDP目標會定在4.5%～5%之間。

中國人民大學重陽金融研究院宏觀研究部主任蔡彤娟認為，鑒於要實現居民收入的增長，以及2035年基本實現社會主義現代化的目標，把經濟增速目標定在4.8%～5%較為合適。中國政策科學研究會經濟政策委員會副主任徐洪才也預計GDP增速會定在5%左右。他進一步指出，中央將繼續通過財政政策和貨幣政策，為內需擴張和結構優化提供更穩定的宏觀環境。

財政赤字率料超警戒線

政策的釋放需要大量資金支持。去年年底的中央經濟工作會議提出「提高財政赤字率」。近日，財政部長藍佛安在官媒撰文表示，（要）提高財政赤字率，加大支出強度、進度；安排更大規模政府債券，為穩增長、調結構提供更多支撐。

去年內地財政赤字率為3%，赤字規模為4.06萬億元。不少機構預測，今年內地赤字率將提升至4%左右，超越3%的國際警戒線。

蔡彤娟分析，雖國際上將3%赤字水平定為警戒線，但其實赤字率也要取決於經濟增長速度以及國家的綜合實力。只要能保證GDP的增長速度高於赤字率，在經濟下行期適當提高赤字率也未嘗不可。「但也要控制在一定程度之內，所以不超過4%，我覺得是可以接受的。」

促消費是關鍵

據分析師估算，若赤字率按4%安排，今年中央將直接增加約1.4萬億元財政支出能力。這有助於彌補土地財政弱化帶來的財政缺口，保障合理必要支出。受訪學者表示，今年財政政策發力重心將是擴大內需，其中消費將是重中之重。

今日出版的《求是》雜誌刊登習近平關於經濟工作的文章。文章指出，要加快補上內需特別是消費短板，使內需成為拉動經濟增長的主動力和穩定錨。

復旦大學中國研究院副研究員劉典認為，今年兩會可能會進一步強調擴大內需的政策措施。一方面，通過調整財政支出結構，加大對民生領域的投入，例如教育、醫療、養老等等，提高居民的消費能力和購物意願；另一方面，推動消費結構升級，發展服務消費，以滿足居民對美好生活的多元化需求。

文：鍾鳴九