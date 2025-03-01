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賴清德出席228紀念儀式 批蔣獨裁者犯滔天罪行

【明報專訊】台灣228事件78周年中樞紀念儀式昨日舉行，賴清德首次以台灣領導人身分出席，他代表政府道歉，用「獨裁者」一詞形容蔣介石，並指北京沒有放棄武力並吞台灣，對台灣黑道幫派、電視名嘴、政黨，甚至現役退役軍警進行統戰滲透分化，企圖顛覆台灣。

台灣《聯合報》報道，賴清德在儀式上全程以台語致辭。據總統府新聞稿，賴清德說：「來自大陸的軍隊……他們偷、搶、破壞，生活文明的落差引起社會天怒人怨，一片反彈，加上陳儀部隊軍紀敗壞，以及獨裁者蔣介石在大陸戰局節節敗退情形下，為了確保能來台灣統治，所以犯下滔天罪行」。

國台辦指賴鼓吹台獨宣揚分裂

同日，台北市政府在228和平公園舉辦紀念會，前國民黨主席馬英九、台北市長蔣萬安出席。有受害者家屬在場高呼「為何這種場合加害者後代可出席」，引發騷動。作為蔣家後代的蔣萬安在會後回應，負責任的政治人物面對歷史跟人民，他尊重不同意見。有社運團體在台北遊行要求拆除蔣介石及蔣經國銅像。高雄、台南、台東等地有紀念活動。

在北京，台盟中央亦召開紀念「台灣人民228起義78周年」交流研討會，批評民進黨「歪曲史實」。國台辦發言人朱鳳蓮回應指，228事件是台灣同胞反抗專制統治、爭取基本權利的正義行動，是中國人民解放鬥爭的組成部分；賴清德鼓吹台獨謬論，宣揚分裂主張，炒作大陸威脅，充分暴露蓄意加劇兩岸緊張的禍心。

228事件起源於1947年2月27日專賣局查緝私煙行動打傷煙販、誤殺市民，激起民憤，翌日掀起大型罷市罷課罷工遊行，民間組建武裝力量對抗。蔣介石從大陸派兵赴台「平亂」，至5月16日結束戒嚴、清鄉，死亡成千上萬，未有定論。

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