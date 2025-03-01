台再禁與陸高校交流防「國防七子」竊關鍵技術

【明報專訊】台灣教育部繼上周禁止本地院校與大陸三所隸屬中共中央統戰部的大學合作交流後，昨再宣布禁止與大陸工信部主管、有「國防七子」之稱的7所軍工大學交流。
中央社報道，台灣教育部長鄭英耀表示，第二批被禁止交流的7間大陸高校在學術上表現優異，但對台灣來說，會擔心許多國防和科技上的關鍵技術可能有被竊取的風險，希望台灣的大學減少接觸。
這7間學校分別是北京理工大學、南京理工大學、北京航空航天大學、南京航空航天大學、哈爾濱工業大學、哈爾濱工程大學和西北工業大學，研究方向偏重於國防。2017年，該7校成立工信部高校聯盟，又稱「G7聯盟」。
鄭英耀亦提到，大陸3間解放軍院校（國防科技大學、海軍軍醫大學、空軍軍醫大學）是重點工程名校，但台灣歷來不認可其學歷。
台灣大學校長陳文章昨以國立大學校院協會理事長身分呼籲，政府應一次公布所有具疑慮的大學，釐清禁止交流和學歷認證範圍與做法。對大學來說，一定支持單純的學術交流，但如果有國安疑慮，也願以國安為優先。他並稱大學不太清楚界線在哪，如果教育部訂出禁止的基準，學校會比較好處理。
台教育部上周宣布禁止大學與廣州的暨南大學、福建的華僑大學、北京華文學院交流，不承認暨南大學學歷。