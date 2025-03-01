台再禁與陸高校交流防「國防七子」竊關鍵技術

中央社報道，台灣教育部長鄭英耀表示，第二批被禁止交流的7間大陸高校在學術上表現優異，但對台灣來說，會擔心許多國防和科技上的關鍵技術可能有被竊取的風險，希望台灣的大學減少接觸。

這7間學校分別是北京理工大學、南京理工大學、北京航空航天大學、南京航空航天大學、哈爾濱工業大學、哈爾濱工程大學和西北工業大學，研究方向偏重於國防。2017年，該7校成立工信部高校聯盟，又稱「G7聯盟」。

鄭英耀亦提到，大陸3間解放軍院校（國防科技大學、海軍軍醫大學、空軍軍醫大學）是重點工程名校，但台灣歷來不認可其學歷。

台灣大學校長陳文章昨以國立大學校院協會理事長身分呼籲，政府應一次公布所有具疑慮的大學，釐清禁止交流和學歷認證範圍與做法。對大學來說，一定支持單純的學術交流，但如果有國安疑慮，也願以國安為優先。他並稱大學不太清楚界線在哪，如果教育部訂出禁止的基準，學校會比較好處理。

台教育部上周宣布禁止大學與廣州的暨南大學、福建的華僑大學、北京華文學院交流，不承認暨南大學學歷。