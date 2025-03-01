習近平：政府帶頭遵規 防不當干預市場 兩會前發表經濟工作講話 主持政治局會議審政府工作報告

題為〈經濟工作必須統籌好幾對重要關係〉文章是習近平去年12月在中央經濟工作會議的部分講話內容。

「政府行為越規範，市場作用就越有效。」習近平提出，做好經濟工作，政府要有所為、有所不為，解決好缺位、越位問題。他說，有所為，就是要不斷建設法治經濟、信用經濟，完善市場規則並帶頭遵守規則，通過堅決懲治腐敗、保障公共安全等優化市場環境，着力矯正市場失靈，規範競爭秩序，使全國統一大市場成為各類經營主體公平競爭的大舞台。有所不為，就是要尊重和發揮市場在資源配置中的決定性作用，防止對微觀主體活動的不當干預，不搞地方保護主義和自我小循環。

談及提振消費時，習近平強調擴大內需既關乎經濟穩定，也關乎經濟安全，不是權宜之計，而是戰略之舉；要加快補上內需特別是消費短板，使內需成為拉動經濟增長的主動力和穩定錨。

習：補消費短板 壯大未來產業

2025開年後掀起熱話的中國科技創新，亦是習近平當時講話重點。他要求以科創為引領，大力培育壯大新興產業和未來產業，佔據國際競爭制高點，塑造經濟發展新動能、新優勢。同時，傳統產業是經濟增長和就業收入的基本依托，須加快推動改造升級。

習近平指出，中國人均國民收入尚未達到世界平均水平，發展不平衡不充分問題仍然突出，「要堅持以質取勝和發揮規模效應相統一，用好超大規模市場優勢和豐富應用場景，培育更多世界一流企業和領先技術」。他強調，「我國擁有巨大的經濟體量、市場容量和產業配套能力，是提升質量、做優做強的有利條件。」

針對防風險工作，習近平稱，經過長期發展，中國需要同時加強資產管理和負債管理，要善於通過盤活存量來帶動增量。他說，要持續推動產業園區「騰籠換鳥」，用好置換存量隱性債務、盤活存量土地等政策，拓展新的發展空間。

穩樓市股市 推動經濟回升向好

新華社報道，昨的政治局會議強調，今年要實施更加積極有為的宏觀政策，擴大國內需求，推動科技創新和產業創新融合發展，穩住樓市股市，防範化解重點領域風險和外部衝擊，穩定預期、激發活力，推動經濟持續回升向好，不斷提高人民生活水平，保持社會和諧穩定，高質量完成「十四五」規劃目標任務，為實現「十五五」良好開局打牢基礎。

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