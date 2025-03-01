FENDI袋糅「韓國結」 中國網民轟剽竊

FENDI稱將了解詳情

FENDI去年11月推出「攜手共創」（Hand in Hand）計劃，其中一款Baguette手袋是與韓國傳統繩結大師金恩榮（Kim Eun-young，音譯）合作，品牌宣傳指設計融入韓國繩結技巧，尤其是傳統上用於朝鮮王朝禮袍的「網綬」圖樣。

前日，該款手袋及宣傳在中國社交媒體突然被關注和討論，許多網民認為這本是中國結的編織工藝，指摘FENDI存在文化挪用行為，認為其誤導消費者，助長了「文化竊取」之風。也有網民留言批評「韓國在偷東西這塊我真的佩服」、「整個宇宙都是他們韓國的」。「FENDI中國結」話題當天登上微博熱搜第一。FENDI官方Instagram主頁上，已無法找到相關的發布。

評論：歡迎借鑑反對挪用

《南方日報》就事件評論稱「中國結歡迎借鑑反對挪用」，稱批評文化挪用，不是反對文化間的借鑑與融合，而是反對將文化作為時尚符號或裝飾品，膚淺甚至歪曲挪用。記者又聯絡FENDI客戶服務中心工作人員，對方表示該商品目前在國內沒有上架，同時已經注意到網上的相關質疑，並反饋到公司相關部門。

Dior曾被批抄襲馬面裙

此次FENDI事件並非孤例，2022年Dior秋季系列一款廓形裙被中國網民指抄襲中國的馬面裙，涉事裙子同樣出自韓國設計師之手。Dior官網介紹這條半裙採用標誌性的Dior廓形，Dior韓國首爾專賣店指，這條裙子的設計是融合了法國與韓國文化。中國網民尤其是漢服愛好者群體當時指摘，Dior這是「赤裸裸的『抄襲』和『文化剽竊』」，更有一群中國留學生在巴黎Dior旗艦店附近穿馬面裙舉牌抗議。