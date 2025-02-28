駐京周記：求財轉求銀行土有人致富

銀行作為財富流通的核心場所，門前的土壤被「有心人」賦予了「聚財」的象徵意義。面對經濟下行，財富縮水的壓力，有人選擇了相信「玄學」，希望通過簡單的方式改變財運。

多平台直播帶貨 盆栽掘泥附道符

在抖音、快手、小紅書等社交平台，以及電商平台上，突然出現了一大批關於「銀行土」的介紹和討論，有博主甚至發起直播帶貨，現場直播挖土。

商家宣稱「銀行土」是從銀行大樓外綠化帶收集的泥土，也有聲稱取自銀行門口、大堂的發財樹盆，甚至是點鈔機的粉塵。他們並將「銀行土」包裝成具有招財、轉運等神秘力量的商品，部分商家還搭配銷售道觀土符、聚寶盆，聲稱「效果更佳」。

賦五大銀行「五行」屬性

賣家甚至把五大銀行綁定「五行屬性」：農業銀行象徵農林牧漁，五行屬木；工商銀行連接火熱經濟，五行屬火；建設銀行側重於土建，五行屬土；交通銀行代表流通，五行屬水；中國銀行是國家金庫，五行屬金。

「澎湃新聞」報道，拼多多平台的頁面顯示，「銀行土」單店售賣最多的商品已超10萬件。店鋪「道德心五行閣」售賣的「銀行土」重量分別為50克到518克，價格在16.8到58.8元（人民幣，下同），商品詳情界面中，更是宣稱其「生財率999.999%」。

不過，查閱金監局官網2月21日發布的銀行業監管指標數據，可見2024年商業銀行整體淨利潤比2023年下降2.27%。其中，國有大行全年13,099億元，比2023年的13,161億元下降0.47%。在國有大行淨利潤都普遍下降的情况下，「銀行土」成效會不會「大打折扣」？

「銀行土」能流行的本質是商家利用社會焦慮與迷信心理包裝出來的一種消費陷阱。「十幾元錢買不了上當，就當一種寄託。」很多人抱着這樣的心理，希望通過這種「小便宜」的迷信模式獲得更大的財富。然而事實上都是讓賣家獲得了財富。

詞條現被下架

不過據記者查詢，目前主流購物平台上，「銀行土」的相關詞條已被下架，部分短視頻平台上的短片也被清理。

駐京記者 王佩凡