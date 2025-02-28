國防部正告民進黨：早晚收了你們

反對美售台武器 警告別想偷雞

吳謙稱，民進黨當局幻想「倚美謀獨」、「以武拒統」，這是對形勢、民意和實力對比嚴重的誤判，不自量力、極為危險。他針對美國特朗普政府日前解凍8.7億美元對台軍援，以及台當局考慮向美方購買70億至100億美元武器以期獲得特朗普政府支持一事，表示堅決反對美國向中國台灣地區出售武器，民進黨當局拿本應造福民眾的納稅錢投入到「害台毀台」的無底洞，最終必然難逃玩火自焚的下場。

美國總統特朗普則再度拒絕表態會否防衛台灣。美國之音報道，特朗普當地時間26日在白宮主持其內閣首次會議時，被傳媒問到有關台灣問題時，拒絕表明一旦北京對台動武，美國會否阻止。特朗普稱他與習近平主席有很好的關係，希望中國來投資，「但他們將不能佔我們的便宜」。

稱與習關係好 特朗普盼華投資

同日，美國國務卿魯比奧接受電視訪問時重申，美國反對任何強行或脅迫改變台灣地位的行為，這是多年的立場，不會改變。