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南疆工作會議：嚴防恐襲輸入 加強社會防控

【明報專訊】新疆前日召開南疆工作會議，新疆黨委書記馬興瑞（圖）在會上強調，要始終把維護社會穩定擺在首位，「穩字當頭」，時刻繃緊反恐維穩這根弦；要深入推進反恐維穩法治化常態化，依法嚴打嚴防「三股勢力」（宗教極端勢力、民族分裂勢力、暴力恐怖勢力），加強社會面整體防控，嚴防輸入性恐襲風險，堅決維護社會大局持續穩定。

《新疆日報》報道，馬興瑞要求堅持促進南疆就業增收，大力發展勞動密集型產業，加快發展現代農業，打造文旅富民產業，千方百計提高各族群眾收入水平；要堅持把推進中華民族共同體建設作為工作主線，堅持宗教中國化方向，推進宗教事務治理法治化。

發展勞動密集產業 堅持宗教中國化

發展經濟方面，要加大資金投入力度，推動重大產業項目落地；堅持把能源資源開發作為關鍵點，大力推動南疆油氣和戰略性礦產等資源開發，建設大型新能源基地，加快把南疆資源稟賦轉化為生產力。馬興瑞指出，要發揮好南疆在向西開放中的獨特優勢，積極發展外貿新業態新模式。

南疆被當局形容為反分裂、反滲透、反暴恐「主戰場」。新疆天山以南為南疆，包括喀什、和田、阿克蘇3個地區，和克孜勒蘇柯爾克孜自治州、巴音郭楞蒙古自治州，慣稱南疆五地州，人口以維吾爾等少數民族為主，宗教氣氛濃厚。近年把新疆生產建設兵團位於南疆的4個師管轄縣市也納入南疆整體發展規劃。

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