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曾否認遣返 人權組織斥泰失責促披露位置

【明報專訊】泰國早年被視為維族穆斯林離開新疆前往土耳其的熱門中轉站。2013至2014年有數百名維族人抵達泰國，2015年6月，172名以婦孺為主的維族人獲放行前往土耳其，次月，109名成年男子為主的維族人被遣返中國。當時央視的新聞畫面顯示，這些人被遣返時被戴上頭套，左右都坐着安保人員。

擬赴土耳其未果 成年男子多數遣返

BBC報道，有43名維族人之後被羈押在曼谷的移民拘留中心。時隔近十年，因應藝人王星在泰國被電騙集團綁架至緬甸一事，中國公安部1月赴泰介入。就在該月下旬，有人權組織披露，泰國官員試圖讓這些滯泰維族人簽署一份被遣送回中國的同意書。事件曝光後，泰國政府否認有立即遣返他們的計劃。但人權團體相信他們隨時會被遣返。

針對昨日的遣返行為，國際特赦組織發布新聞稿指出，把維吾爾人遣送回中國，是把他們置於「嚴重違反人權的風險」之下，泰國此舉忽略了聯合國專家提醒的不驅離原則，而泰國才剛被選為聯合國人權理事會的成員國。國際特赦組織呼籲泰中兩國披露這些人的位置，且若他們仍持續被監禁，要確保他們不會被虐待，獲得應有的醫療照護。

人權觀察（Human Rights Watch）亞洲區主任皮爾森（Elaine Pearson）指出，泰國遣送維吾爾人不管在國內或國際法上，都違反了泰國的責任。

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