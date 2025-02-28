羈押逾10年 泰遣返40維族偷渡者 包機送抵疆 公安部：保障被遣返者合法權利

上月傳出泰國可能將關押逾10年的維族人遣返回中國的消息，他們是對上一次遣返行動後的滯泰人員（見另稿）。據泰媒報道，昨日凌晨，幾輛車窗全黑的車輛駛離羈押有關維族人的曼谷移民拘留中心。幾小時後，中國南方航空公司一架非定期班機於凌晨4時48分離開曼谷廊曼國際機場。航班追蹤網站Flightradar24顯示，該飛機6小時後降落在新疆喀什。

中國公安部昨通報遣返事件時稱，此次遣返依據中泰兩國法律、國際法和國際慣例進行，被遣返人員各項合法權利在遣返過程中均依法得到充分保障；公安機關落實嚴格規範公正文明執法要求，對相關人員依法處理、妥善安置，幫助其早日回歸正常生活。

稱受犯罪組織蠱惑滯泰

親屬多次請求中國政府救助

公安部指出，此次遣返的中國公民是「受犯罪組織蠱惑、非法出境後滯留泰國，他們本人及其家庭都受到極大傷害，他們的親屬多次請求中國政府予以救助，讓他們早日回到祖國懷抱，與親人團聚」。央視和中國駐泰國大使館披露的畫面顯示，被遣返者及家屬有新疆少數民族面孔，其中一張是親人和被遣返者在機場抱頭流淚，情緒激動；另有中方人員探望的情况。

中國外交部發言人林劍昨在記者會上，針對在泰被拘留數年的40多名維吾爾族人是否已返回中國的提問表示：「2月27日，40名中國籍偷渡人員從泰國被遣返回國。」林劍強調，包括維吾爾族在內的各族人民都享有作為公民的社會經濟和政治權利，他並批評一些政治勢力散佈有關中國新疆的謊言，擾亂社會秩序。

泰警：中國致函要求遣返

據路透社，泰國副總理兼國防部長普坦昨證實遣返者的維族人身分。普坦稱「他們會得到很好的照顧，因為他們是他們（中國）的人民」。普坦補充，「他們的親屬已經接收了他們」，並稱泰國國家安全委員會的高官與這些維族人乘坐同一架飛機。法新社引述泰國國家警察總署署長潘彭稱，中國政府要求遣返這40名維族人，並致函泰國政府，表達了照顧維族人的誠意和意向，在信中承諾將照顧他們，保證他們的住宿和安全。

英國廣播公司上月報道，滯留泰國的48名維族人中，5人因越獄而被關進監獄，其餘43人羈押在曼谷移民拘留中心。中泰沒通報未被遣返人員情况。聯合國專家上月稱，有23人滯泰維族人患有嚴重健康問題。公安部昨稱，其中一名被遣返人員在泰羈押期間身患重病，中方將予以全力救治。

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