濫用AI掀不當學風 高校紛立規嚴限應用

有稱論文「趕時間就複製黏貼」

AI生成內容快，已經成為不少學生交功課的「神器」。央視報道，有學生坦言在完成報告或功課的過程中，慢慢地變得愈來愈依賴AI，「有時候時間比較趕的話，就直接複製、黏貼上去交了」。

一些高校教師反映，除了直接生成文本應付論文外，少數學生更出現利用AI偽造研究數據、進行實驗圖片編輯等不當行為。據第三方機構對3000多名高校師生的問卷結果顯示，近六成高校師生每日或每周多次使用生成式AI。而大學生在使用AI時，有近三成主要用於寫論文或功課。進行研究的浙江大學研究員黃亞婷表示：「大概四成工科的研究生同學，知道過度依賴AI對自己的科研產生不利影響，造成思維惰性。」

科技部委託 研發AI反識別

AI技術飛速發展，一些論文查重系統也已落後於時代。北京郵電大學團隊受科技部等委託，正研發科研誠信檢測系統，特別是對科學實驗中運用AI工具進行圖像造假等行為進行反識別。

目前，上海復旦大學、北京郵電大學、中國傳媒大學、湖北大學、福州大學、南京工業大學、天津科技大學等多家高校都出台相關規定。復旦大學較早前明確，研究設計與數據分析、原始數據收集、論文撰寫等涉及原創性的內容，禁止使用AI工具；學生可以在文獻檢索、統計分析等方面使用AI。

復旦學生亦需要簽署聲明，表明寫作過程是否使用過AI；如果出現嚴重違規，論文成績將被認定為不及格，影響學生取得學位。而天津科技大學亦要求，對所有本科生的畢業論文進行智能生成內容檢測，要求學生論文中AI生成內容比例原則上不超過40%。在某大學一年級英語功課群中，老師發通知，強調功課如被發現用AI生成，一律按零分處理。

天才女棋手用AI作賽 遭褫段位

無獨有偶，圍棋界也在嚴管應用AI。中國圍棋協會前日通報嚴厲處罰19歲職業女棋手秦思玥，撤銷其職業段位，禁賽8年。曾經被譽為「天才少女棋手」的秦思玥去年底參加全國圍棋錦標賽（個人）女子組第九輪比賽時，被裁判發現在手機上使用AI程式作弊。