廣西鄉鎮DeepSeek辨潛在返貧家庭

廣東、江蘇、山東等多個省份地方政府宣布，已將DeepSeek大模型接入政務服務系統。據「澎湃新聞」報道，玉林市興業縣山心鎮利用DeepSeek，探索與應用在多個核心業務，顯著提升治理效能。當中包括防返貧監測智能化，該鎮通過DeepSeek對全鎮脫貧戶數據作動態分析，識別潛在返貧風險家庭，並自動生成幫扶建議，更稱分析效率較傳統方式提升50%。除了用於防止返貧監測，DeepSeek還使辦公高效化，例如公文智能起草、會議紀要自動生成及政策文件快速檢索，基層幹部日均事務處理時間縮短40%。

多地政府邀專家講解應用方向

另據遼寧省朝陽市的《朝陽日報》報道，朝陽市縣鄉村利用DeepSeek大模型，將工作材料上傳至本地知識庫，生成公文，為基層治理提供支持。

此外，多地政府近日亦召開培訓講座，邀請專家向領導幹部講解DeepSeek。成都溫江區委、陝西商洛商州區政府、福建漳州市發改委均舉辦了DeepSeek政務培訓專題講座。內容包括人工智能技術在智慧城市管理、應急指揮調度、民生訴求響應等領域的實際應用；借助DeepSeek強大分析能力，優化政務服務等。

商洛市商州區委副書記支朝奇表示，人工智能不是選擇題，而是必答題；「不是軟任務，而是硬槓槓。誰先用好DeepSeek，誰就能在數字時代搶得先機、贏得未來」。