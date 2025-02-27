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自駕功能登陸 Tesla衝燈 違規佔公交車道 馬斯克：靠網片學中國路况

【明報專訊】Tesla（特斯拉）前天（25日）在中國市場推出自動駕駛功能，由於對中國道路及交通規則的數據訓練不足，性能並不同於美國市場的FSD（Full Self-Driving，全自動駕駛）。不少試用的車主發現，行駛中出現衝紅燈、佔用公交車道等違規行為，不少車主感失望。

增攝像頭功能 監司機注意力

據《每日經濟新聞》昨報道，特斯拉中國前日發布軟件更新通知，推出城市道路Autopilot自動輔助駕駛功能。據Tesla官方介紹，新版本進一步優化了NOA自動輔助導航駕駛，同時新增駕駛室攝像頭功能，用於監測駕駛員注意力。

自動輔助駕駛功能推出後，隨即有不少媒體、網紅（KOL）直播測試特斯拉的FSD。在福建莆田車主的一次測試直播中，出現了連續衝兩次紅燈。直播影片所見，Tesla車輛行駛過程中，面對非傳統的懸掛式交通信號燈未能識別紅燈，直接闖過。而在接近第二個路口的紅燈時，車輛在黃燈亮起時未減速，最終在紅燈亮起時駛過。

除了無法識別部分交通燈導致衝紅燈，一些測試車主另指出，行駛中出現佔用公交車道、路口逆行等違規狀况。這些違規行為使車主在短時間內被扣完駕照的24分。

對於這次更新，特斯拉官方客服表示，使用本次更新功能需購買6.4萬元人民幣的FSD智能輔助駕駛服務。客服明確指出，此次更新不同於美國市場的FSD，無法實現無人自動駕駛。本次更新後，特斯拉中國官方將FSD稱呼從「完全自動駕駛能力」改為「FSD智能輔助駕駛功能」，在中國屬於輔助駕駛的L2級別。

異於美版FSD 無法全自駕

Tesla首席執行官馬斯克在社交平台表示，Tesla是利用網絡上公開的中國路况和道路標誌影片來訓練FSD。此前，特斯拉曾多次表示，FSD於2024年底在中國市場推出，然而計劃一再推遲。今年1月底的財報會議上，馬斯克解釋稱，FSD遲遲無法入華的原因之一是本地交通數據的缺失。

特斯拉FSD入華在行業內引起關注，但在消費者中未掀起波瀾。昨在北京一間Tesla門店，諮詢FSD功能的消費者寥寥無幾。有銷售員稱，很多用戶反饋比較貴，「尤其是相對一些國產品牌。目前激活率比較低，在10%左右，基本都是一些追求新科技的年輕消費者」。

相關字詞﹕測試 衝紅燈 自動駕駛

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