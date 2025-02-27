罕召中韓媒體座談 駐韓大使：煽動仇華者極少數

【明報專訊】中國駐韓國大使館邀請10餘家中韓主流媒體舉行座談會，中國駐韓大使戴兵出席並就中韓關係等焦點問題回答記者提問。就近期部分勢力炒作「中國介入韓國選舉」、炮製「反華陰謀論」、煽動仇華情緒，戴兵認為，這是以中國作為籌碼，達到自身政治目的的行為。這些人只是韓國的極少數，不能代表整個韓國社會。另邊廂，韓國外交部長趙兌烈昨（26日）在國會表示，政府將持續維護好韓中關係，確保雙邊關係發展不受兩國國民感情惡化的影響。
韓：續維護韓中關係
韓聯社昨報道，中國駐韓大使面向中韓媒體召開座談會實屬罕見。戴兵說，我們相信韓國人民有智慧、有能力妥善處理本國事務。令人高興的是，中韓兩國通過外交渠道保持順暢溝通，我們的努力方向是一致的。我們有一千條理由把中韓關係搞好，沒有一條理由把中韓關係搞壞。
在談及近期韓國因用戶數據問題暫停下載中國人工智能平台DeepSeek時，戴兵強調，中方一貫反對將經貿科技問題泛安全化、政治化的做法。中方從來沒有也不會要求企業或個人以違法的形式採集或存儲數據，希望DeepSeek能盡快被解封。
另邊廂，趙兌烈昨向國會外交統一委員會彙報外交部工作計劃時，表示將持續維護好韓中關係。他說，今年將以中日韓外長會議為契機加強三邊合作，並推動與中日兩國的雙邊關係進一步發展。