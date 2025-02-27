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暨大遭台封殺 陸生憾煞停交流 國台辦指民進黨「聞統色變」

【明報專訊】台灣教育部近日禁止大專院校與中國大陸統戰部所轄學校交流合作。有陸生擬赴台進行短期研究計劃，跑完申請流程、敲定赴台日期後遇上政策驟變，表示太突然、沒有緩衝期，感到很遺憾。國務院台辦昨表示，近年來，民進黨當局「聞統色變」、「逢中必反」，惡行擢髮難數，近來更花樣翻新、變本加厲，連兩岸高校正常交流合作和台灣學生正常升學讀書都要禁止，是假藉防範「統戰」之名，行干擾阻撓兩岸教育交流之實，已到了無底線、無下限地步，必遭島內學校和青年學生及家長強烈反對。

暨大生：歸類統戰校乏根據

中央社報道，台教育部點名的3所大陸學校包括廣州暨南大學、華僑大學、北京華文學院；廣州暨南大學學歷將不再被台教育部承認，華僑大學、北京華文學院原就不在認可名單中。

一名不願透露姓名的廣州暨南大學在讀研究生表示，原規劃赴台到某間知名大學進行短期訪問研究計劃，從事社會科學領域探討，沒想到在所有程序、證件申請都走完時，赴台前夕遇上政策驟變，被學校告知赴台計劃必須取消。這名學生表示，台方把暨南大學歸為統戰學校沒有根據。

另據新華社報道，國務院台辦發言人朱鳳蓮昨在北京表示，民進黨當局一味操弄「反中抗中」，不斷渲染大陸「威脅」，視兩岸正常交流交往為洪水猛獸，把兩岸學生、青年交流抹黑成「統戰陰謀」，目的就是要遏阻兩岸交流交往、升高兩岸敵意對抗，為其謀「獨」制造「信息繭房」、毒化社會人心。她稱，這種倒行逆施遭到兩岸同胞堅決反對。

朱鳳蓮表示，民進黨當局對立對抗思維不變，兩岸關係就不可能好。他們如果真心希望大陸學生恢復赴台就讀，就應盡早撤除對兩岸人員往來和交流合作設置的種種障礙。

相關字詞﹕暨南大學 國台辦 統戰 陸生

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